Ärger über dunkle Straßen: „Nicht ohne Taschenlampe zum Nachbarn“

Brinkum - Von Andreas Hapke. Wolfgang Hassmann ist bedient, und das seit nunmehr 15 Jahren. So lange schon macht er in regelmäßigen Abständen seinem Unmut über die nächtlichen Beleuchtungszeiten in Brinkum Luft. Dort geht um 0.30 Uhr das Licht aus. Viel zu früh, wie Hassmann findet. „Dann ist es stockfinster, und man kann nicht ohne Taschenlampe zum Nachbarn gehen.“

Eine Taschenlampe benötigten auch die Austräger, die ihm morgens die Zeitung in die Theodor-Storm-Straße bringen. „Schichtarbeiter sind ebenfalls nachts hier unterwegs“, fügt Hassmann hinzu. Außerdem lese man immer wieder von Einbrüchen, entwendeten Fahrrädern und aufgebockten Autos nach dem Diebstahl von Kompletträdern. „Ich will nicht alles auf die Dunkelheit schieben. Aber sie begünstigt einiges.“

Wann immer er sein Anliegen gegenüber einem Politiker vorgetragen habe, habe er gehört: Das sei zu teuer. „Dabei gehen die Lampen im Sommer, wenn es lange hell ist, schon um 22 Uhr an. Da könnte man noch eine gute Stunde Strom sparen“, rechnet Hassmann vor. „Außerdem hätte man nach einer Umstellung auf LED-Leuchten nur noch 20 Prozent der Kosten.“

„Viele Menschen fühlen sich nicht sicher“

„Besser“-Ratsherr Gerd-W. Bode weiß, wovon Hassmann spricht. Im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt berichtete er, dass seine Frau im Schichtdienst im Krankenhaus arbeite und oft nach Hause komme, wenn die Beleuchtung längst abgeschaltet sei. Genau das versucht die SPD-Fraktionsvorsitzende Susanne Cohrs zu vermeiden. „Wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus Bremen zurückkomme, sehe ich zu, dass ich vor 0.30 Uhr zu Hause bin.“

Ihre Fraktion hatte bereits einen Antrag auf Verlängerung der Einschaltzeiten in den Nachtstunden gestellt. „Die 0.30-Uhr-Regelung ist nicht mehr zeitgemäß, und viele Menschen fühlen sich zu späterer Stunde nicht mehr sicher auf unserem Gemeindegebiet“, heißt es darin. Die Verwaltung möge verschiedene Schaltzeitvarianten mit Kostenauswirkung erarbeiten und den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorlegen.

Jährlich Stromkosten von 225.000 Euro

Nach Auskunft von Kämmerer Christian Möller hat die Gemeinde zurzeit jährlich Stromkosten von 225.000 Euro für die Straßenbeleuchtung. Hinzu kämen ungefähr 80.000 Euro für die Unterhaltung, die Anfang April für zehn Jahre auf die Firma Swarco übergegangen ist. In ihren Zuständigkeitsbereich fallen Reparaturen und der Austausch von Lampen ebenso wie die Steuerung der Beleuchtung.

Wie teuer wäre es, wenn es in Brinkum länger hell bliebe? Dazu könne das Rathaus zurzeit keine Angaben machen, bedauert Lars Gärner vom Fachbereich Bau, Recht und Ordnung. „Die Datenlage ist nicht so gut, wird aber besser.“ Grund: Der Betreiberwechsel im April sei an eine bessere Dokumentation geknüpft. Gemeinsam mit dem Partner Swarco erarbeite die Verwaltung gerade Vorschläge, inwieweit in Stuhr zum Beispiel die Schaltzeiten geändert werden könnten. Genaueres könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Die Alternativen sollen auch der Politik erst im Herbst vorgestellt werden.

Was immer die Verwaltung dann präsentiert: Am Ende bleibt es der politische Wille, ob die Lampen in Brinkum länger leuchten. Und was die Umstellung auf LED angeht: Immer dann, wenn eine Lampe kaputtgeht, werde sie durch eine LED-Leuchte ersetzt, sagt Gärner. In neuen Wohngebieten komme die Technik von vornherein zum Einsatz.