Angebotsverbesserung für Buslinie 55 zeigt schon positive Effekte

Seit der im November geltenden Taktverdichtung für die Linie 55 von Brinkum zum Roland-Center in Huchting nutzen deutlich mehr Menschen diese Busverbindung. Dies stellte Markus Hallenkamp, bei der Bremer Straßenbahn AG für die strategische Verkehrsplanung verantwortlich, am Donnerstag im Ausschuss für Verkehr Ordnung und Soziales fest.

Stuhr - „Im kalten November gehen die Zahlen immer nach oben, nur diesmal auf einem ganz anderen Niveau“, sagte Hallenkamp. Gleichwohl mangele es den Stuhrern „in der Regel“ nicht an Sitzplätzen auf dieser Strecke.

Montags bis freitags verkehren die Busse jetzt zwischen 6 und 8 Uhr sowie zwischen 15.30 und 18.30 Uhr im 20-Minuten-Takt, von 9 bis 15.30 Uhr alle halbe Stunde. Mit der Angebotsverbesserung im Rahmen des Stuhrer Mobilitätskonzepts waren auch Zwischenberichte über die Nachfrageentwicklung vereinbart.

Zuwachs für Pendlerfahrten nach Bremen

Laut Hallenkamp haben Infrarotsensoren die ein- und aussteigenden Personen pro Tür und Station registriert. Im Schnitt gab es eine um 25 Prozent höhere Nachfrage „als wir üblicherweise in diesem Zeitraum kennen“. Bei einsteigenden Fahrgästen hätten die Haltestellen Zob, Magdeburger Straße, Moselallee und Schule Moordeich am stärksten zugelegt.

Insgesamt konstatiert Hallenkamp eine unmittelbare Wirkung durch den 20-Minuten-Takt in der Hauptverkehrszeit und das „Auffüllen der Nebenverkehrszeit“ von einem 60- auf einen 30-Minuten-Takt. Den stärksten Zuwachs verzeichneten die morgendlichen Pendlerfahrten Richtung Bremen.

„Ich würde gerne noch den Sommer abwarten“

Für den SPD-Ratsherrn Arno Büchel bedeuten „50 Prozent mehr Busse und 30 Prozent mehr Fahrgäste keine Verbesserung“. Diesen Bezug wollte Hallenkamp so nicht herstellen. Überhaupt sei ein Fazit „nach sechs Monaten so eine Sache. Ich würde gerne noch den Sommer abwarten.“ Ob das Auslassen von Haltestellen die Fahrt zum Roland-Center beschleunigen würde, wollte die Grünen-Chefin Kristine Helmerichs wissen. Dies, sagte Hallenkamp, würde lediglich zu längeren Pausen der Fahrer an den Endhaltestellen führen – und birge ein Risiko: „Man verliert die Fahrgäste. ÖPNV im Stadtrandgebiet ist ein fragiles System. Wenn Sie erstmal die Leute verlieren, sind sie für immer weg.“

So erfreulich die Entwicklung durch die Angebotsverbesserung ist: Der Stundentakt am Samstag stehe nun in keinem Verhältnis mehr dazu, sagte Hallenkamp. Samstags werde ein Bus zwar generell nicht so stark nachgefragt wie unter der Woche. Doch die Fahrgastzahlen machen jetzt nur noch 51 Prozent derer von Montag bis Freitag aus. Zuvor waren es 64 Prozent. „Und eine Stunde auf die 55 warten? Das macht niemand.“

Taktverdichtung auf 30 Minuten empfohlen

Aus Gründen der Planbarkeit und des Komforts empfahl Hallenkamp zwischen 9.30 und 19.30 Uhr eine Taktverdichtung auf 30 Minuten. Das seien täglich zehn Fahrten sowie jährlich 670 Dienststunden und 11 000 Kilometer mehr zum Preis von 25 500 Euro pro Jahr. Davon müsste die Gemeinde knapp 13000 Euro beisteuern. Den Politikern präsentierte er bereits einen entsprechenden Fahrplanentwurf. „So etwas würden wir demnächst gerne drucken“, sagte er. Geht es nach dem Ausschuss, kann Hallenkamp das Papier schon mal einlegen. Die Politiker empfahlen dem Rat die Taktverbesserung einstimmig, obwohl sie nicht Bestandteil des Mobilitätskonzepts war.