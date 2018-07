Ehepaar Penning feiert Diamanthochzeit

Nach der Trauung in die Nachtschicht

+ © Büntemeyer Stolze Leistung: Gisela und Werner Penning sind inzwischen seit 60 Jahren ein Paar. © Büntemeyer

Fahrenhorst - Wenn Werner und Gisela Penning am Mittwoch das Fest ihrer Diamanthochzeit feiern, dann braucht keiner der Gäste auf die Uhr zu schauen. Das war vor 60 Jahren noch ganz anders, als die Beiden am 1. August 1958 in Mölln am Niederrhein standesamtlich getraut wurden. Mit den Worten „Ich muss zur Nachtschicht“ verabschiedete sich Werner Penning in der Hochzeitsnacht von seiner Gisela.