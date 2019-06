Nach 25 Jahren ein Selbstläufer

Passend zum Kinderkulturfest hat Jugendpflegerin Andrea Schattner sich schon einen entsprechenden Hut gebastelt. Zusammen mit Daniel Unsworth von der Gemeinde Stuhr wirbt sie so für die Veranstaltung in wenigen Tagen. Foto: Luka Spahr

Stuhr - Von Luka Spahr. „Es wird gewerkelt, gebastelt, gepflanzt und gebaut.“ Damit hat Andrea Schattner vom Jugendtreff No Moor eigentlich perfekt zusammengefasst, worum es beim nunmehr 25. Kinderkulturfest am Samstag, 15. Juni, auf dem Gut Varrel gehen wird. Wem das noch nicht konkret genug ist, dem hilft vielleicht das diesjährige Motto weiter: „Es blüht und duftet, wächst und schmeckt“. Ganz klar: Es geht um den Garten und die Arbeit dort.

Wie genau das Motto allerdings aussieht, das ist wohl gar nicht mehr so entscheidend. Sie mache sich mit Blick auf die Besucherzahlen des Kinderkulturfests eigentlich keine Sorgen mehr, da die Veranstaltung in Stuhr mittlerweile eine Art Selbstläufer geworden sei, so Schattner.

Und damit mag sie gar nicht so falsch liegen. Alleine ein Blick auf das diesjährige Programm zeigt: Mit rund 25 Kitas, Vereinen und Institutionen werden sich von 14 bis 18 Uhr auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Akteure beteiligen. Da ist die Kindertagesstätte Moordeich, die mit Wasser und einem Klecks Farbe Blumen und Schnecken malen wird, da ist das Duft-Memory bei der Kita aus Varrel. Beim Stand der Grundschule Seckenhausen können eigene Samenkugeln gebaut werden, und die Jugendleiter der Gemeinde Stuhr setzen mit den Besuchern „fertige“ Pflanzen in den Boden.

Aber auch sonst dürfte kein Wunsch der Kleinen unerfüllt bleiben. So fährt etwa die THW-Jugend mit einem Boot über die Wasserlandschaft der Varreler Bäke. Und Fußball-Narren finden beim Stand des Veranstaltungs-Neulings TSG Seckenhausen-Fahrenhorst eine Torwand vor.

Während der Förderverein des Gut Varrel für reichlich Kaffee und Kuchen sorgen will, wartet das Team vom Haus am Wall mit selbst gemachtem Stockbrot auf, das die Kinder über Flammen backen können. Die Kindermusiker Matt und Basti sorgen letztlich dafür, dass nicht nur alle ein paar schöne Melodien in den Ohren haben, sie werden auch die Ausdauer und das Mitmach-Potenzial der Kinder testen. Wenn diese dann selbst Lust aufs Musikmachen bekommen, sind sie vielleicht beim Stand der Kreismusikschule richtig aufgehoben. Natürlich wird auch wieder die Kunstschule Stuhr mit einem Zelt am Start sein. Immerhin ist sie seit 25 Jahren fester Bestandteil der Veranstaltung. Ob sie dabei allerdings ein Dach über dem Kopf benötigt? Laut Andrea Schattner habe man fast immer Glück mit dem Wetter gehabt.

Wer sich schon so früh wie möglich auf das kostenlose Fest vorbereiten möchte, für den ist das Theaterstück „Obstgärtchen“ vielleicht etwas. Quasi zur Einstimmung zeigt das Theater Mär bereits am Donnerstag, 13. Juni, ab 16 Uhr ein Mitmach-Theaterstück nach dem bekannten Spiele-Klassiker „Obstgarten“ in den Räumen des Rathauses in Stuhr. Alle Kinder ab drei Jahren sind hierzu herzlich eingeladen, wirbt Andrea Schattner gemeinsam mit Daniel Unsworth, der für die Gemeinde das Kinderkulturfest mitorganisiert. Zwei Tage vor der großen Veranstaltung heißt es daher in diesem Jahr: Wer bekommt zuerst die Kirschen – der Gärtner oder der gemeine Rabe? Eines ist dabei klar: Die jungen Zuschauer haben im „Obstgärtchen“ auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden.