Nach 26 Jahren: Kreistag verabschiedet Wolfram van Lessen

Von: Anke Seidel

Zäsur nach 26 Jahren: (v.l.) Landrat Cord Bockhop verabschiedet den Ersten Kreisrat Wolfram van Lessen und ernennt seinen Nachfolger Jens-Hermann Kleine, der künftig sein Stellvertreter in der Verwaltung ist. Rechts Kreistagsvorsitzende Susanne Cohrs. © Anke Seidel

Erster Kreisrat Wolfram van Lessen verlässt den Landkreis Diepholz im Oktober in Richtung Ruhestand. Der Kreistag hat ihn besonders geehrt.

Landkreis Diepholz – Mehr als ein Vierteljahrhundert hat er an entscheidender Stelle für den Landkreis Diepholz gewirkt: Erster Kreisrat Wolfram van Lessen ist am Montag im Kreistag offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden – obwohl er noch bis zum 14. Oktober im Amt ist. „Ich bin platt“, zeigte sich der 61-Jährige erstaunt über die große Würdigung, die er in dieser Form offensichtlich nicht erwartet hatte.

Wolfram van Lessen hat mit drei Hauptverwaltungsbeamten zusammengearbeitet: Heise, Stötzel, Bockhop

Aber die Kreistagssitzung, die unter Leitung von Susanne Cohrs (SPD) erstmals in der Mensa der Oberschule Bassum stattfand, war die letzte in seiner 26-jährigen Laufbahn beim Landkreis. Landrat Cord Bockhop nutzte sie, um noch einmal die Vita des 61-Jährigen vorzustellen – und vor allem seine Verdienste für den Landkreis Diepholz zu würdigen.

Seit 26 Jahren wirkt Wolfram van Lessen an entscheidender Stelle in der Kreisverwaltung für die Bürger in diesem Lebensraum. Landrat Cord Bockhop verriet, dass van Lessen sich einst auf eine Anzeige in der „schwarzen Vakanzzeitung“ auf die Stelle des Kreisrats im Landkreis Diepholz beworben hatte – und ebenso, dass es eine Kampfentscheidung im Kreistag gewesen war.

Prüfauftrag für Gemeinde-Notfallsanitäter In diesem Punkt waren sich alle Fraktionen im Kreistag einig: Die Kreisverwaltung soll prüfen, ob Gemeinde-Notfallsanitäter auch im Landkreis Diepholz dazu beitragen können, dass Patienten keine unerträglichen Wartezeiten aushalten müssen. Dass genau das zurzeit der Fall ist, hatte Marisa Wessel für die CDU-Fraktion klar gestellt – und den Antrag ihrer Fraktion noch einmal erläutert. Durch Modellversuche in den Landkreisen Cloppenburg, Vechta und Oldenburg hätten Einsätze des Rettungsdienstes und von Notärzten signifikant reduziert werden können. Das wünschte sie sich auch für den Landkreis Diepholz – ebenso wie Dirk Wehrbein (SPD), der die aktuellen Strukturen noch einmal erläuterte und erklärte: „Da ist etwas zu tun. Das ist deutlich!“ Die Lücke, die zwischen der Patienten-Behandlung in den Praxen und in den Krankenhäusern klaffe, müsse geschlossen werden. Vor allem am Wochenende sei das ein Problem. Das DRK sah er als „natürlichen Partner“ des Landkreises an. Hannelore Roitsch-Schröder (Grüne) wünschte sich indes, dass auch andere Hilfsorganisationen einbezogen werden sollten, unterstützte den CDU-Antrag aber ausdrücklich. Ebenso wie die FDP, wie deren Fraktionsvorsitzende Stephanie Budtke-Stambusch erklärte. Auch die FWG erklärte ihre Zustimmung.

„Man kann Pech haben, man kann Glück haben. Das werden die Jahre zeigen“, zitierte Cord Bockhop einen Politiker von damals – und stellte nach 26 Jahren fest: „Sie sind eine Institution!“ Denn per Wahl hatte der Kreistag die Amtszeit von Wolfram von Lessen (ab 1998 als Erster Kreisrat) immer weiter verlängert. Er sei „stets gut vorbereitet und besonnen“ gewesen, habe den Landkreis zu seiner Heimat werden lassen. Für alle Fraktionen habe er ein offenes Ohr gehabt. Vor allem: „Ihre Loyalität gilt Ihrem Landkreis und seinen Organen.“

Mit drei Hauptverwaltungsbeamten habe Wolfram van Lessen zusammen gearbeitet: bis 2001 mit Oberkreisdirektor Hans-Michael Heise, bis 2011 mit Landrat Gerd Stötzel (der am Montag an der offiziellen Verabschiedung teil-nahm) und seit 2011 mit Landrat Cord Bockhop.

Wolfram van Lessen erhält Dank aus der Politik für seine Leistung und seine Fairness

„Es hat einfach Spaß gemacht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten“, würdigte CDU-Fraktionsvorsitzender Volker Meyer das Wirken des scheidenden Ersten Kreisrats. SPD-Fraktionschefin Astrid Schlegel bedankte sich für ein „gutes, offenes und faires Miteinander“. Kristine Helmerichs, Fraktionschefin der Grünen, würdigte vor allem den „sehr feinsinnigen Humor“ von Wolfram van Lessen und Stephanie Budtke-Stambusch, FDP-Fraktionsvorsitzende, besonders seine Sachlichkeit. Andreas Iloff (AfD) schloss sich den Dankesreden an, bevor Hermann Schröder (FWG) erklärte: „Herzlichen Dank für das, was Sie getan haben.“

Wolfram van Lessen selbst beschrieb das Erfolgsrezept des Landkreises Diepholz nach 26 Jahren so: „Dass man nicht um die Person streitet, sondern um die Sache. Das konstruktive Ringen um konstruktive Lösungen, das Miteinander, den Respekt.“

Erstmals tagte der Kreistag in der Mensa der Oberschule Bassum. © Seidel, Anke

Am Mienenspiel von Kreisrat Jens-Hermann Kleine war abzulesen, dass er genau das fortzusetzen gedenkt: Er ist der Nachfolger von Wolfram van Lessen. Landrat Cord Bockhop überreichte ihm die Ernennungsurkunde.