S.O.A. folgt auf „A Heart for Stuhr“

Varrel - Von Andreas Hapke. Rappelvoller Parkplatz am Gut Varrel, mehr als 600 Personen in der Gutsscheune. Eine Resonanz wie bei der Personalversammlung der Verwaltung am Freitag stellen sich Karsten Schierenbeck (61) und Manuel Winter (42) auch für den 1. bis 3. September auf dem Gelände vor, mindestens. An jenem Wochenende wollen sie das Sommerfestival auf Gut Varrel wiederbeleben. Für den angedachten Mix aus Pop, Rock und Blues gibt es bislang nur einen Arbeitstitel: S.O.A., was für Stuhr Open Air steht.

Obwohl die beiden erst am Anfang ihrer Planung sind, steht für Schierenbeck fest: „Nur wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt, kann man uns noch stoppen.“ Aus dem Rathaus hätten sie bereits positive Signale bekommen. Grundsätzlich sollen die Konzerte unter freiem Himmel über die Bühne gehen, nur bei schlechter Witterung ist ein Umzug in die Scheune vorgesehen.

Den Vergleich mit dem 2015 eingestellten Festival „A heart for Stuhr“ wollen Schierenbeck und Winter gar nicht erst antreten. Zu sehr unterscheidet sich ihr Konzept von dem des verstorbenen Helmut Frank, der die Veranstaltung praktisch im Alleingang organisiert hatte. Das fängt schon bei den Preisen und beim Publikum an. Ein Tagesticket soll nicht mehr als zehn Euro kosten, damit sich auch Stuhrer mit schmalem Portemonnaie den Festivalgenuss leisten können. „Wir bauen auf eine große Zuhörerschaft. Wir wollen aber auch mit einer schwarzen Null abschließen, wenn lediglich 500 Besucher kommen“, sagt Schierenbeck.

Grundequipment kann gestellt werden

Funktionieren kann das nur mit einem geringen finanziellen Aufwand, wobei die beiden von ihrem Netzwerk und ihren Erfahrungen als Musiker profitieren wollen: Schierenbeck ist Chef und Gitarrist der Stuhrer Gruppe Caldera und hat nach eigener Auskunft schon mehrere kleinere Festivals organisiert. Winter sitzt bei den Lokalmatadoren Cato am Schlagzeug. „Das sind zwei vollständig ausgestattete Bands, die das Grundequipment stellen können“, sagt Winter. Auf diese Weise müssten die verpflichteten Künstler keine Transporter mieten, was die Gagen überschaubarer gestalte. Um die Werbung in Form von Plakaten, Flyern und Internetauftritt würde sich hauptsächlich der selbstständige Grafikdesigner Winter kümmern. Durch ihre Vernetzung innerhalb der Szene wollen die beiden Stuhrer zudem bei der Rekrutierung von Technikern punkten.

Ausschließlich die Musik soll im Mittelpunkt stehen

Ganz bewusst verzichten Schierenbeck und Winter auf ein Rahmenprogramm wie Sponsorenlauf und Promi-Fußball, die feste Bestandteile bei „A Heart for Stuhr“ waren. Freitag und Sonnabend soll ausschließlich die Musik im Mittelpunkt stehen. Das Duo denkt an vier bis sechs Gruppen pro Tag. Der Sonntag ist als Familientag mit Frühschoppen und Unterhaltung für Kinder geplant. Es soll Stände mit Wurst und Getränken geben, mit vegetarischer und veganer Verpflegung. Außerdem könnten sich die beiden einen Shuttleservice ab Grolland vorstellen. „Vielleicht mit der Grönemeyer-Linie“, sagt Winter. „Der Name bietet sich an für ein Festival.“

Über Bandnamen indes wollen die Veranstalter (noch) nicht spekulieren: „Da würden wir Erwartungen schüren, die wir am Ende vielleicht nicht erfüllen können“, sagt Winter. Angedacht sei, bekanntere Gruppen aus der Region sowie renommierte Künstler aus den 1980er- und 1990er-Jahren unter Vertrag zu nehmen. „Lieber gute Acts statt Masse. Das darf nur nicht den finanziellen Rahmen sprengen.“ Laut Schierenbeck sind „Death Metal und Volksmusik ausgeklammert“. Es wäre keine große Überraschung, sollten bei der Premiere auch Cato und Caldera auf der Bühne stehen.

Winter kündigt eine Veranstaltung in „entspannter Atmosphäre“ an. „Sie soll keine Eintagsfliege bleiben. Wir wollen das Festival in Stuhr etablieren.“