Kinder- und Jugendchöre begeistern mit Musical

Musikalische Reise durch fremde Länder

+ © jeh Die Kinder singen Lieder aus verschiedenen Ländern – und begeistern damit das Publikum. © jeh

Stuhr - „Ich will nicht nach Afrika, ich will in Stuhr bleiben“, bettelt der kleine Leo. Vergebens: Zusammen mit seiner Schwester Klara zieht er nach Südafrika. Ihre Freunde müssen sie zurücklassen, doch sie finden in Afrika schnell neue. „Auf der Suche nach dem Glück“ heißt das Musical, das die Kinder aus den drei Kinder- und Jugendchören der Kirchengemeinden Stuhr und Varrel unter der Regie ihrer Chorleiterin Christa Rauterberg am Freitag und Samstag in der St. Pankratiuskirche in Stuhr aufgeführt haben.