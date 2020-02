Musik, Maja und Märchenwelten

Stuhr – Ein uraltes Märchen, mit einem Augenzwinkern neu erzählt, Musik zum Mitmachen und mehr bietet das Stuhrer Kinderkulturprogramm für die Monate März bis Mai. Zu folgenden drei Veranstaltungen im Rathaus lädt die Gemeinde ein:

Mitmachkonzert

Brüllen wie ein Löwe, mit dem Popo wackeln und mit der bunten Eisenbahn fahren – all das und noch viel mehr können Kinder und ihre Eltern, wenn die Musikpädagogin und Liedermacherin Kati Breuer aus Stuhr auf die Bühne geht. Mit ihrem Mann und Gitarrenspieler Lars singt sie ihren beliebtesten Hits am Donnerstag, 19. März, ab 16 Uhr im Stuhrer Rathaus. Ihr Programm ist laut einer Mitteilung des Kulturbüros der Gemeinde geeignet für Kinder ab drei Jahren.

Wenn Maja loslegt

Am Donnerstag, 16. April, ist das Mapili Figurentheater um 16 Uhr zu Gast in Stuhr. Es erzählt die Geschichte von Maja. Maja liebt ihren Opa. Jede freie Minute verbringt sie bei ihm. Manchmal ist Maja ängstlich. Aber das macht nichts. Opa ist stark und mutig und hilft ihr, wenn sie sich fürchtet. Doch eines Tages braucht plötzlich Opa ihre Hilfe. „Maja legt los“ ist laut der Ankündigung des Kulturbüros eine Geschichte, die davon handelt, für andere einzustehen, sich für das einzusetzen, was man liebt, und davon, dass junge Menschen die Alten brauchen und alte Menschen die Jungen. Das Stück eignet sich für Kinder ab vier Jahren.

Märchen mal anders

Das Marmelock Theater kommt am Donnerstag, 7. Mai, nach Stuhr. Es zeigt das Stück „Sneewittchen – oder Schönheit um jeden Preis“. Die Vorstellung für Kinder ab fünf Jahren beginnt um 16 Uhr. Die alte Geschichte bleibt: Sneewittchens Mutter stirbt, und die böse Stiefmutter will das schöne Kind aus Eifersucht töten. Sneewittchen gelingt die Flucht in den Wald zu den sieben Zwergen.

Die Darstellung ist neu: Eine Marionettenbühne bietet laut der Ankündigung den Rahmen für dieses Märchen. Vor den Augen der Zuschauer verwandele sich die Szenerie – von der kalten Pracht des Schlosses in den Wald und in die Zwergenwelt. ks

Eintritt

Der Eintritt kostet fünf Euro. Karten sind erhältlich im Bürgerbüro des Rathauses. Kartenreservierungen für die Tageskasse sind möglich unter 0421 / 56 95 294.