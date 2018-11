„Voice over Piano“ gastieren mit einem „etwas anderen Kirchenkonzert“ in Stuhr

Stuhr - Von Uwe Goldschmidt. Sie gehen im Verteidigungsministerium ein und aus, Ursula von der Leyen zählt zu ihren Fans, und Staatssekretäre zucken zusammen, wenn Sängerin Sarah Dähn ihren Titel „Ein Neandertaler“ vorträgt. Mit Voice over Piano und Ensemble gastierte sie am Freitagabend in der St.-Pankratius-Kirche in Stuhr. Werden unter den geistlichen Gewölben sonst Gottesdienste abgehalten, wurde in dem illuminierten Gebäude nun „ein etwas anderes Kirchenkonzert“ dargeboten.

Im Jahr 2012 gründete Thomas Blaeschke, der zuvor bereits mit der Bremer Musical Company bekannt geworden war, mit der Musicaldarstellerin Sarah Dähn das Showformat Voice over Piano. Beide haben ihre Wurzeln in Bremen, wobei Sarah Dähn auch Tage ihrer Kindheit in Stuhr verbrachte und dadurch eine besondere Beziehung zum Ort habe, wie sie dem Publikum verriet.

Zu ihren Zuhörern zählten unter anderem schon die Bundeskanzlerin sowie Bundeswehrangehörige in Mali oder Afghanistan. Gerade erhielt die Sängerin die Auszeichnung „Künstlerin des Jahres, Sparte Gesang & Entertainment“ bei der „Goldene Künstler-Gala“ in Stuttgart und kann sich damit in die Liste illustrer Prominenter einreihen, etwa Whitney Houston, Jennifer Rush, Peter Maffay.

Pianist und Moderator Thomas Blaeschke übernahm das Mikrofon und führte die Zuschauer auf den dicht besetzten Kirchenbänken gewohnt eloquent und unterhaltsam durch das abwechslungsreiche Programm. Seine Moderation kam ganz hervorragend an. Es gelang ihm, zwischen den Songs mit heiteren Anekdoten und humorvollen Rückblicken immer wieder das Publikum zum Lachen zu bringen. Dabei scheute er auch nicht davor zurück, sich selbst und seine Darsteller auf die Schippe zu nehmen.

+ Das Ensemble bezieht auch das Publikum mit ein.

In Stuhr wurde das erfolgsverwöhnte Duo von Laura Brümmer und Pia Tietz (Absolventinnen der Stageart Musical School in Hamburg) und Alexander Hohler verstärkt, der seine Ausbildung zum Musicaldarsteller mit Abschluss bei der Stella Academy in Hamburg absolvierte. Während die beiden Background-Sängerinnen nur in den starken Ensemblestücken auftraten, hatte Hohler auch die Gelegenheit, als Solist in Erscheinung zu treten. Mit „Dies ist die Stunde“ aus „Jekyll and Hide“ und „Draußen“ aus dem „Glöckner von Notre-Dame“ überzeugte „der Mann für skurrile Stücke“, wie Blaeschke scherzte, das Publikum.

Auf dem Programm standen neben Titeln aus Musicals wie „Sister Act“, „Jekyll and Hide“ oder „Die Schöne und das Biest“ auch Chansons und Eigenkompositionen Blaeschkes. Stimmlich und darstellerisch überzeugend, sorgten die Akteure für Momente zum Träumen, Lachen und Sinnieren. Zu den Höhepunkten zählte das Medley des ganzen Ensembles aus Andrew Lloyd Webbers Musical „Phantom der Oper“.

Begeistert spendeten die Zuhörer Beifall für den Chanson „Ein Neandertaler“ des Berliner Kabarettisten Günther Neumann (1913-1972), welcher die vermeintlichen Vorzüge des Neandertalers gegenüber dem heute leider verweichlichten Mann aufzeigt. Die Kombination aus witzigem Text und der perfekt singenden sowie darstellenden Sara Dähn sorgte für herzhafte Lacher. Wie schon der Parlamentarische Staatssekretär Markus Grübel bei einem Festakt im Verteidigungsministerium, bekam bei diesem Stück auch in Stuhr ein Gast in der ersten Reihe von Dähn eine (zärtliche) Kopfnuss verpasst. Beide nahmen es mit Humor. Mit weihnachtlichen Kompositionen fand das Konzert einen stimmungsvollen Abschluss, bei dem die Gäste auch mitsingen durften.