Bluegrass Jamboree: Jubiläumskonzert lässt die Gutsscheune beben

Perfekte Instrumentenbeherrschung und ein wohlklingender Harmoniegesang zeichnen die Gruppe Bill and the Belles aus. Aus Virginia/USA nach Stuhr kommen (v.l.) Andrew Small, Kalia Yeagle, Kris Truelsen und Grace van’t Hof.

Varrel - Von Rainer Jysch. Zu einem kleinen „Jubiläum“ hat am Samstagabend die diesjährige Bluegrass-Jamboree-Tour in der Varreler Gutsscheune Station gemacht. Schon zum zehnten Mal gastierte Impressario Rainer Zellner mit seinen handverlesenen amerikanischen Musikern in Stuhr, diesmal unter dem Motto „Looking back to the Future“ (Rückblick auf die Zukunft).

Das „Festival of Bluegrass & Americana Music“, wie die Konzertreihe offiziell heißt, lockte erneut rund 400 begeisterte Zuhörer in die Scheune. Die meisten davon sind Stammgäste. 23 Konzerte haben die Künstler auf ihrer Konzertreise durch Deutschland noch bis Mitte Dezember zu absolvieren, jeden Tag auf einer anderen Bühne, an einem anderen Ort. Stuhr ist dabei die dritte und zugleich die nördlichste Station.

Den Anfang übernahmen die eineiigen Zwillinge Adam (Geige) und David (Gitarre) Moss aus Brooklyn/New York, die mit wunderbarem Harmoniegesang das Publikum von der ersten Sekunde an begeisterten. „Das Akustik-Duo steht in der Tradition der Brüder-Duette der Country- und Bluegrass-Musik“, stellte Zellner die Künstler vor. Auch Vergleiche mit dem Sound der Everly Brothers und der Musik des Folk-Pop-Duos Simon & Garfunkel seien durchaus zulässig. Die Zwillinge trugen Eigenkompositionen vor und beeindruckten mit ihrer Stimmengleichheit sowie einer Magie, die es wohl nur in dieser familiären Verbindung geben kann.

Mit der Band Bill and the Belles betraten vier Musiker aus Virginia/USA die Bühne, die mit ihrem Sound an die Radio-Shows „Farm and Fun-time“ der 1930er-Jahre erinnerten. Gitarrist Kris Truelsen übernahm bei den meisten Liedern die Solostimme, begleitet von Kalia Yeagle (Geige/Gesang), Grace van’t Hof (Banjo/Gesang) und Andrew Small am Kontrabass. Das Quartett verstand es ausgezeichnet, dem Motto der Tour, „Looking back to the Future“, gerecht zu werden.

+ Ellie Hakanson, Tristan Scroggins, Greg Blake und Danny Booth sind Jeff Scroggins & Colorado. Foto: Jysch

Stücke wie „My Carolina Sunshine Girl“ von ihrer jüngsten CD „DreamSongs, Etc.“, „Old lonesome Blues“ und „Work don’t bother me“ sorgten mit tollen Melodien und in Verbindung mit einer kleinen Bühnenshow für Begeisterung beim Publikum. Der Szenenapplaus ließ nicht lange auf sich warten. Eine Handvoll Zuhörer hielt es auch nicht mehr auf den Stühlen, und sie begannen neben der Bühne zu tanzen.

Nach der Pause legte sich das Quintett Jeff Scroggins & Colorado in klassischer Bluegrass-Besetzung ins Zeug. Große Solisten wie Ellie Hakanson (Geige/Gesang), Jeff Scroggins (Banjo), Greg Blake (Gitarre/Gesang), Tristan Scroggins (Mandoline/Gesang) und Danny Booth (Bass) steigerten mit temporeichen Songs die bereits gute Stimmung. Das Stuhrer Publikum spendierte den mehrfach preisgekrönten Musikern für virtuose Soloeinlagen frenetischen Szenenapplaus. Die Gruppe aus Colorado/USA ist für explosives Bluegrass bekannt. „Sie spielen ein Bindeglied zwischen dem ganz modernen und dem alten Bluegrass“, sagte Zellner. „Es finden sich Elemente der Folk-Musik irisch-schottischer Auswanderer wieder, aber auch Gospel-Klänge sowie Elemente spiritueller Musik“, erklärte er die verschiedenen Stilrichtungen, aus denen sich Bluegrass, die wilde Musik aus den Appalachen, zusammensetzt.

Erfunden hat die einzigartige Mischung Bill Monroe im Kentucky der 1940er-Jahre. Mit seiner Band The Blue Grass Boys, benannt nach der dortigen bläulichen Färbung des Grases, legte er den Grundstein für das nach wie vor erfolgreiche Genre.

Wie immer bildete der gemeinsame Auftritt aller Musiker den Abschluss des fast dreistündigen Konzerts. Zellner spielt jeweils beim rauschenden Finale auf seiner Mandoline mit. Die eingeplanten Zugaben waren dem stürmisch applaudierenden Publikum allerdings nicht genug. Zum Mitsingen spendierten die Musiker abschließend John Denvers „Take me home, Country roads“.