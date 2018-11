Feuerwehr löscht brennenden Mülleimer am ZOB Brinkum

Brinkum - Ein brennender Mülleimer am ZOB Brinkum hat am Mittwoch zu einen Einsatz der Feuerwehr geführt.

Die Einsatzkräfte aus Brinkum wurde am Mittwochnachmittag um 16.09 Uhr zu dem Einsatz gerufen, teilte Pressesprecher Christian Meinen wenig später mit. An einer Haltestelle des ZOB an der Bremer Straße brannte der Inhalt einer Blechmülltonne.

Das Feuer wurde durch den Angriffstrupp des Brinkumer Tanklöschfahrzeuges mit Hilfe eines Feuerlöscher gelöscht. Nach 20 Minuten war der Einsatz abgearbeitet, heißt es abschließend.

kom