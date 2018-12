Müllprobleme in Stuhr häufen sich

Illegale Deponien: Bitte um Hinweise auf Täter

+ Bei weitem nicht nur leere Coladosen: Teilweise wurden ganze Lkw-Ladungen Bauschutt entsorgt. - Foto: Plitzko/Gemeinde Stuhr

Stuhr - Von Luka Spahr. Es zeuge schon von einer gewissen „Dreistigkeit“, was sich derzeit im Raum Stuhr ereignet, empört sich Gemeinde-Mitarbeiterin Sigrid Hägedorn. Der Fachdienstleiterin im Bereich Öffentliche Ordnung geht es um zahlreiche Probleme, die sich in der umliegenden Natur in letzter Zeit angehäuft hätten. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Mal seien es nur kleine Ansammlungen, mal werde gefühlt eine ganze Lkw-Ladung abgekippt. Die Rede ist von illegaler Abfallentsorgung.