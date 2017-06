Mühlentag in Heiligenrode am 5. Juni

Die Heiligenroder lieben das Mühlenensemble, wie jüngst eine Umfrage ergab. Demnach dürften am Mühlentag wieder einige Besucher zu erwarten sein.

Heiligenrode - In Heiligenrode geht es Schlag auf Schlag: Nur wenige Tage, bevor die Jury des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ in dem Ortsteil gastiert, geht der Mühlentag über die Bühne. Dazu lädt die Mühlengemeinschaft Groß und Klein für Pfingstmontag, 5. Juni, ein.

Den Auftakt macht um 10 Uhr ein plattdeutscher Gottesdienst in der Mühlenscheune. Dort wie auch in der Mühle selbst stehen anschließend Führungen auf dem Programm. Die Besucher sehen landwirtschaftliche Maschinen für den Anbau und die Ernte des Getreides.

„Fashion Music“ vor dem alten Müllerwohnhaus

In der Mühle gibt es zudem Kaffee, Kuchen, Schmalzbrote sowie das vom örtlichen Bäcker Peter Badberg gebackene Mühlenbrot, draußen einen Imbiss- und Getränkestand. Vor dem alten Müllerwohnhaus tritt die Band „Fashion Music“ auf.

Die Ortsfeuerwehr Heiligenrode beteiligt sich mit einer Fahrzeug- und Geräteschau an der Veranstaltung.

Bei den Brandschützern kommt auch der Nachwuchs mit Spiel und Spaß auf seine Kosten. Für die kleinen Besucher rollt außerdem das Kulturmobil der Gemeinde Stuhr an, und in der Mühle können sie Getreide mit einer Handmühle oder einer sogenannten Querne mahlen.

Veranstaltungen bis 18 Uhr

In die benachbarte Künstlerstätte lädt David Schomberg ein. Er zeigt die Ergebnisse seines Schaffens während des Wohn- und Arbeitsstipendiums.

Das Buch „Klostermühle Heiligenberg – Geschichte und Technik“ geht am Pfingstmontag zum Vorzugspreis von fünf Euro in den Verkauf. Danach ist es für zehn Euro in der Mühle und im Bürgerbüro des Rathauses zu haben.

Das Ende des Mühlentags ist für 18 Uhr vorgesehen.

ah