Motorradfahrer in Heiligenrode schwer verletzt 

Heiligenrode - Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Heiligenrode schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem Motorrad auf der Wildeshauser Straße in Richtung Kirchseelte unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Ursache für den Unfall ist bislang unbekannt, heißt es weiter. Abseits der Fahrbahn stieß er gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 6.000 Euro.

