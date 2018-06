Moordeicher Team steht im Bundesfinale

Leichtathleten dominieren Gegner klar

+ Diese Mannschaft vertritt Niedersachsen in der Wettbewerbs- klasse 2 im Bundesfinale in Berlin. - Foto: Lise-Meitner-Schule

Moordeich - Von Andreas Hapke. Auf diese Mannschaft ist Verlass: Zum zweiten Mal in Folge haben die Leichtathleten der Lise-Meitner-Schule im Göttinger Jahnstadion das Landesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ gewonnen und sich damit für das Bundesfinale in Berlin qualifiziert. In der Wettbewerbsklasse 2 (Jahrgänge 2001 bis 2003) dominierten die Stuhrer ihre Gegner aus Groß Ilsede, Damme und Hermannsburg nach Belieben und erreichten insgesamt 7 992 Punkte. Das sind gut 150 Punkte mehr als das zweitplatzierte Christian-Gymnasium aus Hermannsburg.