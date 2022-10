Moordeicher Priester Helmuth Schomaker geht in den Ruhestand

Von: Andreas Hapke

Helmuth Schomaker vor „seiner Kirche“ am Varreler Feld in Moordeich. © Andreas hapke

Priester Helmuth Schomaker ist seit dem 30. September nicht mehr verantwortlich für seine angestammte katholische Kirchengemeinde St. Paulus. Der Bischof von Münster, Felix Genn, hatte ihn von seinen Aufgaben entpflichtet. Nach 44 Priesterjahren, davon fast 38 in Moordeich.

Moordeich – Im Flur des Pfarrheims am Varreler Feld in Moordeich sieht es nach Aufbruch aus. Dutzende Bücher hat Helmuth Schomaker gestapelt. Nach und nach wolle er seinen Hausstand in Kisten verpacken, um in seine neue Wohnung zu ziehen. Gegen Weihnachten will er sich dort eingerichtet haben.

Als Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Vechta – wo er wie in Moordeich eine halbe Stelle bekleidete – war er bereits im Juni in den Ruhestand getreten. Mit 75 Jahren hat Schomaker die Altersgrenze erreicht.

Wehmut sei nicht dabei gewesen, als er sich am Sonntag während eines Festhochamts in der Moordeicher Kirche von seiner Gemeinde verabschiedet hat. „Ich hatte mich ja lange genug darauf eingestellt, dass ich gehe. Es war ein schöner Gottesdienst, mit vielen alten Freunden und Bekannten“, sagt der Priester.

Was heißt schon Abschied?

Und was heißt schon Abschied? „Ich bleibe ja in Stuhr“, stellt Schomaker fest. Und sollte sein Nachfolger Pater Sajive Varghese Maliakal MS verhindert sein, werde er auch mal eine heilige Messe übernehmen. Schon am kommenden Wochenende etwa wird das der Fall sein, wenn der Pater auf einer Konferenz weilt.

„Mensch, du solltest etwas für die Kirche tun“ – mit diesem Gedanken fing alles an, wie Schomaker in einem Gespräch mit der Kreiszeitung zu seinem 40-jährigen Priesterjubiläum im Jahr 2018 berichtete. Dieser Gedanke sei ihm Ende der 1960er-Jahre durch den Kopf geschossen. Damals hatte er gerade ein Studium an der staatlichen Ingenieurschule für Gartenbau und Landschaftsarchitektur in Osnabrück begonnen und eine Gruppe von Leuten kennengelernt, die gemeinsam Bibeltexte gelesen haben. „Einmal pro Woche haben wir auch eine Andacht in der Bibliothek gehalten.“

Auch wenn er sein Ingenieurstudium noch abschloss, hatte er seine neue Berufung längst gefunden. Schomaker begann eine Priesterausbildung in Münster. Heute stellt er zufrieden fest: „Ich habe eine Menge für die Kirche getan.“

Kontakt zu Menschen gefällt ihm besonders

Und die Kirche für ihn. Vor allem der Kontakt zu den Menschen habe ihm immer gefallen, nicht nur in Gesprächen mit den jugendlichen Strafgefangenen oder in der Messe, sondern auch unterwegs. „Wir haben Fahrten und Wanderungen unternommen“, berichtet Schomaker. Überwiegend mit Erwachsenen, aber auch mit dem Nachwuchs, etwa zum Dümmer.

Mit den jugendlichen Gefangenen, denen es erlaubt war, habe er ebenfalls Wanderungen rund um Vechta unternommen. Dies sei mitunter sehr unterhaltsam gewesen. „Manche von ihnen, besonders aus den Großstädten, hatten zuvor noch nie eine Kuh gesehen.“ Von seinen beiden halben Stellen habe er keine mehr gemocht als die andere. „Ich bin gerne nach Vechta gefahren, und hatte auch meine Gemeinde gerne.“

St.-Paulus-Gemeinde nicht von Missbrauchsskandal betroffen

Was ihm die katholische Kirche gerne hätte ersparen dürfen, war der Missbrauchsskandal. Er habe das Thema „schon mal“ in seine Predigten einfließen lassen, wenngleich die St.-Paulus-Gemeinde nicht unmittelbar betroffen gewesen sei. „Egal wo, das ist schlimm. Und noch schlimmer, dass es an verschiedenen Stellen passiert ist.“

Auch in Moordeich seien deshalb Menschen aus der Kirche ausgetreten. „Nicht übertrieben viele, nicht übertrieben wenige“, sagt Schomaker. „Das hat mich beschäftigt. Vor allem, wenn es Leute waren, die ich kannte.“

Trotzdem hofft Schomaker, dass die Gemeinde wieder zu den Besucherzahlen vor Corona zurückfinden kann. Da habe St. Paulus insgesamt rund 200 Leute am Samstagabend und Sonntagmorgen zu Gottesdiensten begrüßt – gemeinsam mit Cappeln sei dies die größte Resonanz im Oldenburger Land gewesen.

Langsam kommen wieder mehr Menschen

Nach der pandemiebedingten Flaute würden „langsam wieder mehr Menschen kommen“, stellt der Priester fest. Er selbst wird künftig einer davon sein. „Ich setze mich hinten in die Kirche und mache die Messe ganz normal mit“, kündigt er an.

Was er mit seiner hinzugewonnenen Freizeit anfängt? Er werde häufiger zum Mittagessen bei seiner Cousine sein. „Wenn es etwas besonders Leckeres gibt“, sagt Schomaker und lacht.

Dann habe er noch die Treffen mit seiner Clique in Bremen – und die Liebe „zur freien Natur“. Er kenne Gebiete in der Region, wo die Landschaft „groß und weit“ sei. Dort genieße er Wanderungen. „Alleine und wenn jemand mitkommt.“ So oder so ist sich der Priester sicher: „Es kommt keine Langeweile auf.“

Der Glücksfall im Jahr 1984 Helmuth Schomaker wurde 1946 in Lohne geboren und wuchs mit seinen drei Geschwistern auf dem elterlichen Hof in Vechta auf. 1968 begann er ein Studium an der staatlichen Ingenieurschule für Gartenbau und Landschaftsarchitektur in Osnabrück. Es folgte die Priesterausbildung im Borromäum zu Münster. Zehn Semester studierte er an der theologischen Fakultät. In dieser Zeit machte ihn ein Gefängnisseelsorger mit der Arbeit in der Jugendstrafanstalt Vechta vertraut. Schomaker wählte dies zum Thema seiner Diplomarbeit. Nach der Diakonatsweihe Ende 1976 zog es ihn für ein Jahr als Diakon nach Warendorf. Der Priesterweihe Pfingsten 1978 im Hohen Dom zu Münster schlossen sich unterschiedliche Einsätze als Kaplan an, etwa als Urlaubspfarrer in Schillig, später in Wilhelmshaven und in anderen Orten des Offizialats. Nach vier Jahren der Wanderschaft verschlug es ihn 1982 als Kaplan nach Oldenburg, wo er zunächst in der Jugendarbeit tätig war und dann die Nachfolge des verstorbenen Pfarrverwalters antrat. In all den Jahren hat Schomaker immer wieder als Seelsorger im Vechtaer Jugendgefängnis gearbeitet, ab seiner Oldenburger Zeit sogar mit einem festen Stundenkontingent. Als Glücksfall erwies sich, dass der Moordeicher Pfarrer Eduard Sandhaus 1984 nach Oldenburg wechseln wollte. Schomaker übernahm die vergleichsweise wesentlich kleinere Gemeinde St. Paulus und konnte dies besser mit seiner Tätigkeit als Anstaltsgeistlicher in Vechta in Einklang bringen.