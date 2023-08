Moordeicher Küchen-Chefin Claudia Schreiber spricht über ihre Leidenschaft

Von: Edgar Haab

Küchen-Chefin Claudia Schreiber mit einem Korb voller saisontypischer Pfifferlinge. Der gelernte Koch und Gasthaus-Geschäftsführer Klaas Nobel präsentiert Morcheln. © Edgar Haab

Strikte Hierarchien, unterschiedliche Wünsche der Gäste und akuter Fachkräftemangel sind nur einige Herausforderungen, denen sich Köche tagtäglich stellen. Doch wer sind die Personen, die hinter den Restaurant-Herden stehen? Was ist ihre Geschichte und was beschäftigt sie? Die Kreiszeitung hat beim Gasthaus Nobel in Moordeich mit Küchen-Chefin Claudia Schreiber gesprochen.

Moordeich – Beruflich ist Claudia Schreiber viel herumgekommen (siehe Info-Kasten). „Wie auf einer Wanderschaft“, beschreibt sie ihren Werdegang. Es ist ihr in jungen Jahren wichtig gewesen, nur für eine kurze Zeit in einem Betrieb zu arbeiten. Dies empfiehlt sie auch heute noch jungen Köchen. Nur so sammle man Erfahrungen in der Berufswelt.

Die erfahrene Küchen-Chefin spricht von einer strikten Hierarchie, die früher in der Küche geherrscht habe. „Man musste stark sein. Es war richtig hart, sich durchzusetzen“, blickt sie zurück. Sie erinnert sich an Küchen-Chefs, die den Azubis an den Ohren gezogen oder ihnen eine Kopfnuss gegeben haben sollen. Auch Küchenutensilien sollen quer durch die Küche geflogen sein. „Es war wie beim Militär. Es ging ums Überleben.“

Auf der anderen Seite schwärmt Claudia Schreiber vom Teamgeist, der während, aber auch nach der Arbeit bei der Küchen-Mannschaft geherrscht habe. „Wir haben uns stets gegenseitig geholfen.“

Möglichst bunt muss es in der Küche von Küchen-Chefin Claudia Schreiber in Moordeich sein. © Edgar Haab

Heute gehören zur Aufgabe der 59-jährige Bremerin neben dem Kreieren und Kochen von Gerichten auch der Einkauf der Lebensmittel. Dabei setzt Claudia Schreiber auf regionale und saisonale Produkte. „Momentan ist Pfifferlingszeit. Die kaufen wir im Umland ein. Auch Ringelrüben, Erdbeeren oder Spargel nutzen wir aus der Region“, sagt sie.

Frische Kräuter statt Chemie-Pulver würzen die Gerichte. „Eine Möhre soll nach Möhre schmecken und nicht nach Glutamat. Wenn ich nach dem Restaurantbesuch nach Hause komme, will ich doch nicht zwei Flaschen Wasser trinken müssen“, sagt sie. Die Saison bestimme die Karte des Restaurants vom Restaurant im Gasthaus Nobel. Darauf legt auch Klaas Nobel, Geschäftsführer des Familien-Unternehmens und ebenfalls gelernter Koch, großen Wert. „Jede Woche bieten wir etwas anderes an. Die Produkte und Angebote verändern sich ständig“, sagt er.

Die klassische Deutsche Küche besteht stets aus drei Komponenten

Die klassische Deutsche Küche sei besonders deftig und bestehe stets aus drei Komponenten: Kartoffeln, eine Kohl- oder Gemüsebeilage und Fleisch oder Fisch mit einer Soße. „Das lässt sich aber auch leichter und moderner umsetzen“, meint Claudia Schreiber. Statt einer kalorienreichen Mehlschwitze (Mehl und Milch) als Soßengrundlage, benutzt sie Pastinaken als Bindemittel. Olivenöl kann als Alternative zur Butter zum Einsatz kommen. Alles mache die gelernte Köchin selber – von Knödeln über Suppen bis hin zu Soßen. Das bedeute zwar mehr Arbeit, aber diesen Anspruch stellt Claudio Schreiber an sich selbst, wie sie sagt: „Ich habe nicht Koch gelernt, um mit einer Schere und einem Dosenöffner durch die Gegend zu laufen. Da wäre ich irgendwann gefrustet.“

Kochen ist seit Kinderjahren schon ihre Leidenschaft. Nun ist sie kreativ und spielt mit den Farben und Gerüchen der Lebensmittel und experimentiert gerne mit Wildkräutern. „Es ist Freiheit, die man in der Küche hat“, sagt sie.

Aus Gemüseschalen und -resten entsteht eine Gemüsebrühe. In der Küche vom Gasthaus Nobel wird so gut wie nichts weggeschmissen. © Edgar Haab

Je bunter der Mensch isst, umso gesünder sei er. Die Mahlzeiten sollten auch möglichst rohe Produkte beinhalten. Somit gehen die Vitamine weniger verloren. Diesen Punkt kritisiert Claudia Schreiber an der industriellen Küche: „Dort wird alles übersüßt, überwürzt und weich gekocht. Das ist ungesund“, sagt sie.

Eine Belastung für die Köche stellen die vielfältigen Wünsche der Gäste dar. „Sie bestellen bei einem Gericht alles kreuz und quer um. Das nervt nicht nur, sondern stresst auch die Mitarbeiter. Es bedeutet für uns immer Extraarbeit. Dadurch dauern die Gerichte auch länger“, sagt die Küchen-Chefin. Krankheiten und Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Lebensmitteln würden bei Gästen „immer schlimmer“ werden. Es gebe aber auch Gäste, die die Gerichte wie angegeben bestellen. Vegetarische Gerichte zu servieren wäre kein Problem. „Vieles war früher schon vegetarisch“. Vegan sei hingegen eine Herausforderung, der sich die Küchen-Mannschaft aber stelle.

Fachkräftemangel macht sich auch in der Gastronomie bemerkbar

Der Fachkräftemangel macht auch vor der Küche vom Gasthaus und Restaurant Nobel keinen Halt. „Seit Jahren haben wir keine Azubis mehr. Es hapert an den schulischen Leistungen. In der Vergangenheit sind Bewerber an den Grundrechenarten und der Sprache gescheitert“, erklärt Klaas Nobel. Die Basis müsse stimmen, um das Handwerk des Kochs zu erlernen. Dieses Grundwissen fehle den Jugendlichen heute vermehrt. „Die jungen Leute haben kein Gespür für Wirtschaftlichkeit. Sie schmeißen Dinge einfach weg. Das fängt schon bei den Eltern an, die es den Kindern nicht vorleben“, sagt Nobel. Er und Claudia Schreiber erklären, dass es um die Wertschätzung der Produkte gehe. Gerade bei tierischen Produkten müssen Köche immer das Lebewesen hinter dem Produkt im Kopf haben. Die Küchen-Chefin: „Deshalb verwerten wir in der Küche alle Teile vom Tier und schmeißen wenig weg.“

Am liebsten kocht Claudia Schreiber frischen Fisch oder Lamm. „Es macht mir Freude, die Gerichte schön anzurichten“ Privat isst die Küchen-Chefin so bunt es nur geht: Als Beispiele nennt sie Rotzunge mit Salat und Dillkartoffeln oder wenn es mal etwas Vegetarisches sein soll Kastanienpfannkuchen mit Blattspinat und Ziegenkäse.

Die kulinarische Reise von Claudia Schreiber Die berufliche Reise von Claudia Schreiber begann mit einer Lehre im Restaurant vom Fünf-Sterne-Hotel Seeschlösschen am Timmendorfer Strand. „Den Ausbildungsbetrieb vergisst man nicht“, sagt sie lächelnd. Innsbruck in Österreich war die nächste Station. „Dort lernte ich Knödel selbst zu machen“, sagt die heute 59-Jährige mit Strahlen in den Augen. Weiter ging es nach Bern, Hauptstadt der Schweiz. Im Mövenpick arbeitete die junge Köchin in einem Gourmet-Restaurant. Für Schulungen ging es nach Zürich. Aus der bergigen Schweiz zog es Claudia Schreiber mit Mitte zwanzig zurück nach Norddeutschland. Auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog sammelte sie weitere Erfahrungen. „Dort war es besonders schön, weil keine Autos fuhren und wir viel mit dem Fahrrad unterwegs waren“, erinnert sie sich. Die Köche kamen stets von überall zusammen. „Küche ist Küche. Aber: Je besser man ausgebildet ist, umso besser kommt man mit steigenden Anforderungen zurecht.“, sagt sie. Nach einem weiteren Aufenthalt in der Schweiz und einem Zwischenstopp erneut auf Spiekeroog steuerte Claudia Schreiber Bremen an. Heute wohnt sie in der Hansestadt, ist sesshaft geworden und angekommen. Seit 19 Jahren arbeitet sie nun bereits in der Küche vom Gasthaus und Restaurant Nobel in Moordeich.