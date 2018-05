Moderne Musik aus Namibia und guter alter Rock ‘n’ Roll

Zwei hochrangige Konzerte

+ © Agentur Der Chor „Collective“ aus Namibia kommt nach Stuhr. Am 22. Mai präsentieren die rund 20 Sängerinnen und Sänger ein abwechslungsreiches Programm. © Agentur

Stuhr - Von Ulf Buschmann. „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah’?“ Getreu dieser altbekannten Volksweisheit geht es in der Gemeinde Stuhr zu – unter anderem in Sachen Musik. Dafür stehen einerseits die St.-Pankratius-Stiftung, andererseits das Gut Varrel. Beide bieten demnächst wieder hochklassige Events an.