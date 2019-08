Heimatbühne Stuhr probt Dreiakter „Swattbunte Farken“ ein

Nach 27 Jahren bringt die Heimatbühne Stuhr den plattdeutschen Dreiakter „Swattbunte Farken“ von Jens Exler wieder auf die Bühne. Höchste Zeit, diesen Klassiker der plattdeutschen Amateurtheater mal wieder aufzuführen. Am 1. September ist im Rathaus Stuhr Premiere, die Proben laufen immer flüssiger. Regisseurin und Souffleuse Margrit Unger ist sehr zuversichtlich.

Stuhr - Das turbulente Stück lebt von seinen Dialogen. Damit diese stimmen und die Pointen sitzen, ist viel Feinarbeit erforderlich. Daher unterbricht die Regisseurin ihre Akteure bei den Proben, korrigiert die Betonung, die Gesten und die Haltung. Und sie hilft natürlich, wenn einer nicht mehr weiter weiß. Aber das gehört zu jedem Theaterstück dazu. Dennis True kennt das schon: „Das komödiantische Potenzial entwickelt sich von Probe zu Probe.“ Auch Peter Röpe bleibt da ganz gelassen: „Wir haben noch gut drei Wochen Zeit zum Üben.“

Aber die heiße Phase hat begonnen. „Du brauchst hier noch nicht so zu schreien“, wird Horst True von Margrit Unger gebremst. Aber die turbulente Gemeinderatssitzung verlangt von ihm in seiner Rolle als Ole Sörn, sich gegen den selbstbewussten Bürgermeister Gerd Thiesen (Peter Röpe) durchzusetzen. Der möchte den Gemeinde-Eber unbedingt auf seinem Hof aufstallen, um dadurch auch den Verzehr in seinem Gasthaus Zur Alten Mühle anzukurbeln. Und dann will der Bürgermeister auch noch einen weißen Eber statt eines schwarzbunten anschaffen.

Es kommt in der Gemeinde zu einem Schweinekrieg unter den Bauern. Aber auch das Gesinde hat seine Probleme. Klaus, der Knecht (Dieter Heinken), ist ein echter Gefühlsbolzen, an dem seine Guste (Tanja Stölting) fast verzweifelt. Er will sie wohl heiraten, aber nicht so schnell. Doch als Heino Thiesen (Dennis True), der Sohn des Bürgermeisters, aus der Stadt ins Dorf zurückkehrt, verdächtigt Klaus ihn, sich an seine Guste heranzumachen, und wird „bannig“ eifersüchtig. Aber Guste hat den Bürgermeistersohn auch falsch verstanden und fordert die Haushälterin (Stephanie Mittelstädt) auf, sie nicht mehr zu duzen. Sie wäre wohl die längste Zeit Haushälterin gewesen, wenn sie, Guste, erst das Sagen hätte.

Aber da gibt es auch noch den schlitzohrigen Landstreicher „Jörn Bessenbinder“ (Christian Röpe), der dafür sorgt, dass es zu einem Happy End kommt und Heino Thiesen seine „Lotte Sörn“ (Amelie Ravensburg) in die Arme schließen kann.

Nach der Premiere am 1. September im Stuhrer Rathaus begibt sich die „Heimatbühne Stuhr“ auf Tournee. Dafür steht jetzt ein neu beschaffter Anhänger bereit, mit dem das mobile Bühnenbild zu den Aufführungsstätten transportiert wird.

Termine:

1. September, 15 Uhr: Rathaus Stuhr (Vorverkauf ausschließlich im Bürgerbüro);

29. September, 19 Uhr: Grundschule Feldstraße, Brinkum;

12. Oktober, 19 Uhr: Dorfschule Blocken;

13. Oktober, 15 Uhr: Dorfschule Blocken;

20. Oktober, 15 Uhr: Kreismuseum Syke (Karten ausschließlich im Kreismuseum);

10. November, 15 Uhr: Gemeindehaus Martin Luther-Gemeinde, Bremen-Findorff (Vorverkauf nur bei Horst True auf dem Findorffmarkt).

1. Dezember, 15 Uhr: Grundschule Varrel;

11. Januar, 19 Uhr: Gasthaus Zur Linde, Kühlinger Straße in Ganderkesee-Kühlingen;

12. Januar, 15 Uhr: Gasthaus Zur Linde, Kühlinger Straße in Ganderkesee-Kühlingen.

Kartenvorverkaufsstellen:

Mühle Unger, Stuhr-Varrel, Telefon 04221 / 30268 und Horst True, Stuhr-Blocken, Telefon 0421 / 894 127.