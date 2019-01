Die neue Zweifeld-Sporthalle am Brunnenweg ist fast fertig. Der moderne Funktionsbau wird am 22. Februar offiziell eröffnet und nimmt dann den Betrieb auf.

VON RAINER JYSCH

Brinkum – Der Neujahrsempfang des FTSV Jahn Brinkum ist jeweils am ersten Januar-Sonntag eine ebenso konstante wie beliebte Tradition. Mehr als 80 Gäste hat Rolf Meyer, der Vorsitzende des Sportvereins, gestern in der Vereinsgaststätte „Brock’s-Haus“ begrüßt.

Zum Frühstücksbuffet geladen waren die Übungs- und Kursleiter, Trainer, Assistenten, Unterstützer, Abteilungsvorstände, Vertreter des Ältestenrates und der Schulen sowie die zahlreichen Helfer.

Alle hatten sich im abgelaufenen Jahr um die Aktivitäten der 3 000 Sporttreibenden des Vereins verdient gemacht und ihnen galt der Dank des Vorstandes.

„Als größter Verein in der Gemeinde Stuhr hält der FTSV Jahn Brinkum eine vielfältige und innovative Angebotspalette bereit“, lobte die Vize-Bürgermeisterin Gudrun Klomburg in ihrem Grußwort. „Hier kann jeder etwas finden, um sportlich aktiv zu sein.“

So sei der Verein im vergangenen Sommer vom Landesportbund vollkommen zu Recht mit der Niedersächsischen Sportmedaille ausgezeichnet worden. Besonders der Gesundheitssport habe in den vergangenen Jahren Auftrieb erhalten. Das Bewusstsein der Menschen im Interesse der Vorbeugung vor gesundheitlichen Einschränkungen habe sich verändert, so Klomburg. Als entscheidenden Erfolgsfaktor für die Durchführung aller Angebote nannte sie den Einsatz der Übungsleiter. Diese seien es, die mit viel Energie, Kreativität und Begeisterung ein kontinuierliches, abwechslungsreiches und mitreißendes Sportprogramm anbieten.

Ein besonderes Dankeschön richtete Gudrun Klomburg an den Orgaleiter des Vereins Dieter A. Heide, der „sehr effizient im Hintergrund“ wirke. „Ohne ihn und seine Arbeit wäre alles nichts“, brachte sie die Anerkennung auf den Punkt und überreichte ihm ein kleines Präsent der Gemeinde.

Sie lobte auch die Arbeit des Vorstandes, der im vergangenen Jahr mit dazu beigetragen habe, dass der Bau der neuen Zweifeld-Sporthalle am Brunnenweg so zügig vorangeschritten ist. So kann der Zweckbau bereits in wenigen Wochen benutzt werden.

Rolf Meyer nannte den 22. Februar als Datum für die offizielle Einweihung. Einen Tag später, am Samstag, 23. Februar, soll das Gebäude der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden sei es der Verdienst des Architekten Thomas Bode, dass die Kosten der neuen Sporthalle den budgetierten Rahmen von 2,8 Millionen Euro nicht überschritten haben. „Er hat die Finanzen kontrolliert, er hat den Bau geleitet und er hat dafür gesorgt, dass die Maßnahmen im Zeitplan geblieben sind.“

Auch der Bauausschuss, dem neben dem Architekten, Vertreter des Vereins und der Gemeinde angehören, habe eine hervorragende Arbeit geleistet. „Wir haben jetzt ein Sportzentrum, mit drei großen Sporthallen, wenn die KGS-Hallen saniert sind, einem Stadion, zwei Kunstrasenplätzen und einer Tennisanlage. Das findet man in dieser Qualität so schnell nirgends“, freute sich Meyer über das breite Sportangebot.

„Die neue Sporthalle ist von außen zu 100 Prozent fertig“, informierte Architekt Thomas Bode über den Stand der Dinge. „Im Januar kommen innen noch der Prallschutz, die Sportgeräte und die Umkleideschränke rein.“ Bei einer Raumhöhe von 7,15 Metern misst die große Zweifeld-Halle 1050 Quadratmeter. Dazu kommen noch knapp 500 Quadratmeter für die Nebenräume.

Der Vorsitzende Rolf Meyer dankte außerdem allen Mitarbeitern für „die hervorragende Arbeit“. Für ihn war nicht zuletzt angesichts des Bauprojektes 2018 ein gelungenes Jahr. „Der Verein stehe heute nicht so gut da, wenn wir nicht unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter hätten, die mit viel Engagement, Lust und Freude an der Gestaltung und Weiterentwicklung unseres Vereins arbeiten. Ich wünsche mir, dass das Jahr 2019 genauso erfolgreich sein wird.“