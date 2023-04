Mitmischen in der Kommunalpolitik: Freie Wähler Stuhr gründen sich

Von: Andreas Hapke

Als Freie Wähler Stuhr wollen sie jetzt in der Kommunalpolitik mitmischen: (v.l.) Henning Rogge, Tim Rost, Jonas Rink, Lisa Keikut, Wolfgang Kitow, Markus Lietz, Simone Hesse-Rasch und Jan-Alfred Meyer-Diekena. © Freie Wähler Stuhr

Der Verein Freie Wähler Stuhr hat sich gegründet, Wolfgang Kitow ist der erste Vorsitzende. Die Verantwortlichen versprechen mehr Basiswissen und mehr Transparenz.

Stuhr – Zwischen ihrem Austritt aus der FDP und der Gründung einer eigenen politischen Gruppierung lagen nur knapp zwei Monate: Jan-Alfred Meyer-Diekena und Wolfgang Kitow haben ihre Ankündigung in der Kreiszeitung von Mitte März umgesetzt und gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern die Freien Wähler Stuhr ins Leben gerufen. Bei der Gründungsversammlung im Hotel Kreuz-Meyer in Seckenhausen wählten die Mitglieder Kitow zu ihrem Vorsitzenden und Meyer-Diekena zu dessen Stellvertreter.

Bürgerbeteiligung für einen Euro im Monat

Der Zweck des Vereins ist „ausschließlich darauf gerichtet, ohne Parteienbindung bei der politischen Willensbildung innerhalb des Gebietes und auf der kommunalen Ebene der Gemeinde Stuhr und des Landkreises Diepholz mitzuwirken“. So steht es in der Satzung, nach deren Verabschiedung Kitow laut Pressemitteilung auf eine Besonderheit der Beitragsordnung aufmerksam machte. Demnach zahlt jedes Mitglied monatlich einen Euro in die Vereinskasse. „Wir wollen allen Bürgern ab 16 Jahren die Möglichkeit bieten, sich politisch bei uns zu betätigen, unabhängig davon, über welche finanziellen Möglichkeiten und Mittel sie verfügen“, erklärte der Vorsitzende. Dies entspreche dem Motto des Vereins, das „Demokratie leben“ lautet. Über zusätzliche Spenden „freuen wir uns selbstverständlich“, merkte Kitow an.

Aus den Wahlen gingen neben Kitow und Meyer-Diekena Nicole Camp Sievers als Kassenwartin, Lisa Keikut als Schriftführerin und Jonas Ring als Beisitzer hervor. Henning Rogge und Markus Lietz fungieren als Kassenprüfer. Alle Posten wurden einstimmig besetzt.

Mit der Zusammensetzung des Gremiums würden die Freien Wähler Stuhr beweisen, „dass Jung und Alt kein Widerspruch im politischen Alltag sein müssen, sondern für alle Beteiligten eine Ergänzung und Bereicherung darstellen können“, wie Kitow in der Mitteilung zitiert wird. Auch mit der Frauenquote von 40 Prozent sieht der Vorsitzende den Verein „auf dem richtigen Weg“.

Politik in vier Arbeitskreisen

Nach den Wahlen bildeten die Freien Wähler ihre ersten Arbeitskreise, in die sich auch interessierte Bürgerinnen und Bürger einbringen können. „Wobei wir eine eindeutige Präferenz auf Anwesenheit und direkten Austausch legen“, erklärte Kitow.

Der Arbeitskreis „Erlebte Bildung an den Kindertagesstätten und Schulen“ etwa soll Erziehung neu denken und sich über einen „würdevollen Start in den Schulalltag und ins Leben“ austauschen. Weitere Gruppen befassen sich mit der Sicherheit in Stuhr und im Landkreis Diepholz, mit der Verkehrs- und Baupolitik sowie mit Kunst und Kultur.

Außerdem will der Verein in regelmäßigen Abständen zu aktuellen, offenen Diskussionsrunden einladen. Dies zielt laut Kitow ebenfalls darauf ab, Demokratie zu leben. Mehr Basisnähe, mehr Transparenz hatten Kitow und Meyer-Diekena bereits Mitte März im Gespräch mit der Kreiszeitung angekündigt. Das Format sei die Fortsetzung der „Liberalen Themenabende“, zu denen der Vorsitzende schon als FDP-Mitglied eingeladen hatte.

Ziel: Kommunalwahl im Herbst 2026

Als längerfristiges Ziel ruft der Verein die Kommunalwahl im Herbst 2026 aus, bei der er mit einer eigenen Liste antreten möchte – nach Möglichkeit in Stuhr und im Landkreis Diepholz. So ist es in der Satzung verankert.

Eingangs der Sitzung hatte Kitow dem ehemaligen FDP-Ratsherrn Meyer-Diekena für dessen „starkes Engagement in der Gründungsphase“ gedankt und als Gast Rudolf Dyk von den „Freien Wählern“ aus Weyhe begrüßt. Dyk übernahm dann die Leitung der Gründungsversammlung.