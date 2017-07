Trampen ist out, mitfahren ist in

Stuhr - Von Andreas Hapke. Eine unkomplizierte Mitfahrgelegenheit sollen sie sein, eine Möglichkeit zum Austausch und ganz nebenbei noch ein Beitrag zur umweltfreundlichen Mobilität: Die Rede ist von den Mitfahrerbänken, die jetzt an drei Standorten der Gemeinde Stuhr aufgestellt sind. Wer von Fahrenhorst oder Bürstel zum Rathaus oder in die Gegenrichtung möchte, nimmt auf der Bank Platz und wartet darauf, dass ihn jemand ans Ziel bringt. Mit Glück ergibt sich spontan eine auf Nachbarschaftshilfe und Freiwilligkeit beruhende Mitfahrt. Als erste Kommune im Landkreis Diepholz hält Stuhr dieses Angebot vor.

Impulsgeber war im vergangenen Sommer der Seniorenbeirat (SB). „Mitglieder von uns haben über das Fernsehen von dem Projekt in Nordrhein-Westfalen erfahren“, berichtet Vorsitzende Dagmar Bischof.

Projekt – als solches möchte Hartmut Martens, Fachbereichsleiter Bürgerservice, Verkehr und Feuerwehr, das „alternative Mobilitätskonzept“ auch verstanden wissen. Der Probebetrieb soll zwei Jahre dauern, eine Fortführung oder gar Ausdehnung auf weitere Standorte von der Akzeptanz abhängen.

„Das Ganze hat nichts mit Personenbeförderung zu tun, sondern ist eine Privatfahrt“, betont Martens. Die Bänke seien deshalb nicht als Haltestellen anzusehen, sie seien „Mitnahmemöglichkeiten“. Alles passiere auf freiwilliger Basis, fügt Bischof hinzu. „Ich kann mir aussuchen, wo ich einsteige; ich kann mir aussuchen, wen ich mitnehme.“

Gedacht sind die Bänke hauptsächlich für Senioren. „Nicht jeder hat ein Auto oder kennt jemanden, der ihn mitnimmt“, sagt Bischof. Bei den jüngeren Leuten sei das eher der Fall. Wer das Angebot nutzen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein.

Dass der SB gemeinsam mit der Gemeinde neben dem Rathaus (Höhe Turnhalle) die Ortsteile Fahrenhorst (Kirchseelter Straße) und Bürstel (An der Bürsteler Heide) als Standorte ausgewählt hat, kommt nicht von ungefähr. „Diese beiden Bereiche sind am weitesten vom Zentrum entfernt und haben die schlechteste Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr“, erklärt Bischof. Von Bürstel etwa fahre nur viermal pro Tag ein Bus Richtung Rathaus. Hinzu kommt laut Bischof, dass „man sich in Bürstel und Fahrenhorst kennt“. Soll heißen: Wenn das Projekt dort nicht funktioniert, klappt es andernorts wohl auch nicht. „Die Einwohner müssen an der Bank vorbei, sie ist für jedermann sichtbar“, sagt Bischof.

Nach Auskunft des Beiratsbeisitzenden Hans Lüders stehen die Bänke bewusst nicht in der Nähe von Busstationen, „um eine Verwechslung auszuschließen“. Für den Arztbesuch eigne sich das Angebot eher nicht. „Es ist ein Vabanquespiel, ob da jemand rechtzeitig anhält. Da wird die Bank zum heißen Stuhl.“

Rückmeldungen über Mitfahrten erwünscht

Bischof etwa würde eine halbe Stunde auf eine Mitfahrgelegenheit warten und den Versuch dann abbrechen. „Aber andere sehen das vielleicht anders“, sagt die Vorsitzende und fügt hinzu: „Man darf auch aussteigen, wo keine Mitfahrerbank steht, zum Beispiel schon in Heiligenrode.“ Alles sei eine Frage der Absprache. Überhaupt verspricht sich die Vorsitzende von dem Projekt einen Beitrag zur Kommunikation. „Die Menschen sind egoistischer geworden, viele denken nur an sich. So kommt man miteinander ins Gespräch.“ Aus diesem Grund würden sich die Bänke auch einfach nur zum Verweilen eignen.

Lüders sieht das Projekt optimistisch: „Die Grönemeyer-Linie musste sich auch erst entwickeln.“ Martens versichert, dass die Gemeinde einen langen Atem haben werde: „Trampen war gestern, mitfahren ist heute. Wir beobachten das und wollen Erfahrungen sammeln.“ Da eine Bewertung durch Fahrgastzählungen wie bei einer Buslinie beim „Auto-Stopp-Modell“ nicht möglich ist, bitten Beirat und Gemeinde über Rückmeldungen bei erfolgten Mitfahrten. Möglich ist das unter der Telefonnummer 0421/56 95 130 sowie per E-Mail an die Adressen h.hettler@stuhr.de oder seniorenbeirat@stuhr.de.