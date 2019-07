Mitarbeiterin erleichtert Chef um 2 000 Euro

Stuhr - Von Dieter Niederheide. Die Mitarbeiterin eines Stuhrer Geschäfts hat ihren Chef um mehr als 2 000 Euro erleichtert. Das Amtsgericht Syke verurteilte die bislang nicht vorbestrafte Frau wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 2 500 Euro (50 Tagessätze zu je 50 Euro).

Es war ein Indizienprozess und ein entscheidender Faktor war, dass ihr Handy zur Tatzeit, am Abend des 8. Dezembers, zwei mal im Geschäft eingeloggt war. Das war einem Polizisten aufgefallen. Der hatte mithilfe eines Zeugen über einen WLAN-Router und mit Hilfe eines Laptops entsprechende Daten ausgelesen. Die Angeklagte bestritt vehement, Geld gestohlen zu haben. Sie hatte einen Strafbefehl wegen Diebstahls erhalten und dagegen Einspruch eingelegt. Ihr Verteidiger forderte „Freispruch“.

Aufgefallen war der Diebstahl, als der damalige Chef der Angeklagten am Sonntag, 9. Dezember, das Geld abholen wollte. Er fand die Tür zum Laden unverschlossen vor. Vergebens suchte er in einer Schublade. Das Geld war weg, ebenso wie Wechsel- und Trinkgelder der Mitarbeiterinnen. Der Chef rief die Frau an, die das Geld an der dafür vorgesehenen Stelle habe hinterlegen sollen. Sie versicherte ihm und jetzt als Zeugin im Gerichtssaal, nach Feierabend den Betrag hinterlegt und die Tür abgeschlossen zu haben.

Für den Strafrichter war erwiesen, dass die Angeklagte in der Abendzeit am Tatort gewesen war. Das bestritt aber die Frau. Einbruchspuren gab es, so der Polizist, keine. Damit war klar, dass die Ladentür mit einem Schlüssel geöffnet wurde.

In der Beweisaufnahme wurde festgestellt, dass alle Mitarbeiterinnen im Besitz eines Ladenschlüssels waren, zudem soll jede Mitarbeiterin gewusst haben, wo und wie die Geldeinnahmen deponiert wurden. Für die Staatsanwältin war klar, dass die Angeklagte im Sinne der Anklage überführt und die Diebin war. Für ihr eingeloggtes Handy am Tatort hatte die Frau keine schlüssige Erklärung. Das sah der Verteidiger der Angeklagten anders. Es gebe nur einen vermeintlichen Tatzeitraum, es gebe keinerlei Tatzeugen. Und was das Handy anbetraf, sei das vom WLAN-Router erstellte Protokoll manipulierbar. Zu den vermeintlichen Geldproblemen der Frau wurde angeführt, dass sie sich an den Chef hätte wenden können, um einen Vorschuss zu bekommen.

„Ich war es nicht und dabei bleibe ich“, beteuerte die Angeklagte im „letzten Wort“. Der Strafrichter ließ den Einwand des Verteidigers bezüglich der eventuellen Manipulation nicht gelten. Daran habe keiner ein Interesse gehabt. Die Verurteilte kann Rechtsmittel einlegen.