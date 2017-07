Mitarbeiterin bedient sich aus der Kasse

Gefängnisstrafe zur Bewährung

Stuhr - Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in 18 Fällen hat das Amtsgericht Syke jetzt die ehemalige Kassiererin einer Firma in Groß Mackenstedt zu neun Monaten Gefängnis, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Ein erheblich vorbestrafter Mitangeklagter, ihr damaliger Freund, bekam elf Monate Gefängnis, ebenfalls zur Bewährung. Er hatte sich in zwei Fällen des Diebstahls schuldig gemacht. Die bislang unbestrafte Angeklagte versprach am Ende: „Ich will so etwas nie wieder machen.“