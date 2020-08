Mit Kränen Unternehmen hochgezogen

Brinkum – Klaus Wittrock hat vor 50 Jahren zusammen mit seinem damaligen Mitstreiter Gerd Mennen eine Firma gegründet, die Kräne vermietet. Der größte Kran der jungen Unternehmer konnte 18 Tonnen heben. Wittrock muss schmunzeln, wenn er daran zurückdenkt. „Heute hat unser kleinster 40 Tonnen Tragkraft“, erzählt er. Aus der Kranvermietung von damals ist mittlerweile das Unternehmen Titschkus und Wittrock geworden, das rund 400 Mitarbeiter an 22 Niederlassungen beschäftigt.

Die Firma hat ihren Hauptsitz an der Henleinstraße in Brinkum-Nord, direkt neben dem Warenlager von Ikea. Zum Fuhrpark gehören 150 Kräne. Zum Vergleich: Anfangs hatten Wittrock und Mennen drei Stück. Bei dem größten Kran handelt es sich aktuell um ein 600-Tonnen-Gerät mit einer Hakenhöhe von stolzen 180 Metern. Das Unternehmen verfügt außerdem über circa 2 000 Hubarbeitsbühnen und Stapler. Hinzu kommen Sattelzugmaschinen und Tieflader für Schwertransporte.

Die meisten Fahrzeuge sind in Deutschland unterwegs. Das Unternehmen vermietet sie aber auch ins Ausland, zum Beispiel nach Estland, Polen, Norwegen oder Ungarn.

Ende der 1960er-Jahre, er hatte gerade sein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Hamburg abgeschlossen, wollte Klaus Wittrock seinen Schwiegervater Alfred W. Weber in dessen Maschinenfabrik in Bremen-Huckelriede unterstützen. Mitunter brachte Weber damals Kräne auf den Markt – doch der Verkauf gestaltete sich durch die Rezession schwierig. So kam die Idee auf, sie zu vermieten.

1970 gründete Wittrock zusammen mit Gerd Mennen, ebenfalls ein Schwiegersohn von Alfred W. Weber, die Kranvermietung Mennen & Wittrock. Der Firmensitz war auf dem Gelände des Schwiegervaters an der Franz-Grashof-Straße in Huckelriede.

„Es gibt so Zufälle im Leben“, sagt Klaus Wittrock. „Hätte mein Schwiegervater nicht diese Kräne gebaut ... Ich glaub nicht, dass ich jemals Kranvermieter geworden wäre.“

Das neue Geschäft lief gut. Es gab nich nicht viele Kranvermieter. „Und wir waren jung, dynamisch und haben gute Kontakte knüpfen können“, erzählt Wittrock.

So kam es, dass der Fuhrpark des Unternehmens immer größer wurde. Mitte der 70er-Jahre kam ein 110-Tonnen-Kran hinzu. „Das war damals der größte in Norddeutschland. Er hatte einen entsprechenden Aktionsradius“, so Wittrock.

Im Jahr 1978 übernahmen Mennen und Wittrock die Firma Titschkus, ein Transportunternehmen mit fünf Schwerlastzügen. Es war der Einstieg in das Schwertransportgeschäft. Gleichzeitig wurde die Zahl der Autokräne aufgestockt, auf insgesamt neun Stück. Die regionalen Aktivitäten erweiterten sich auf ganz Deutschland. Im Jahr 2014 wurden die Unternehmen Mennen & Wittrock und Titschkus zusammengeführt, und so entstand Titschkus & Wittrock.

Doch einen Schritt zurück: 1983 hatte sich das Unternehmen Mennen & Wittrock auf seinem jetzigen Areal in Brinkum-Nord eingerichtet. Das Gelände in Huckelriede war nicht mehr groß genug. „Wir platzen dahinten aus allen Nähten“, erinnert sich Wittrock, der in Bremen aufgewachsen ist und in Ganderkesee wohnt. Er lacht, und erzählt, dass der Quadratmeter Industrieland in Brinkum-Nord 36 DM gekostet habe. Auch die Gewerbesteuern seien sehr niedrig gewesen. Früher wie heute gefällt Wittrock die „exzellente Anbindung an die Autobahn“.

Das Gelände der Firma umfasst derzeit 16 000 Quadratmeter. Darauf finden sich Büros, eine Reparaturhalle, eine Lagerhalle für Arbeitsbühnen und natürlich jede Menge Kräne. Am Standort in Stuhr arbeiten rund 75 Mitarbeiter.

Einige Ableger der Firma sind sind den Jahren 1989 und 1990 entstanden. Nach der Maueröffnung hatte sich die Firmengruppe in Richtung Osten ausgeweitet. Die Wende sei ein historisch toller Moment gewesen, sagt Wittrock. „Da wollte man dabei sein.“

Die Erweiterung des Geschäftsfeldes um Arbeitsbühnen und Stapler folgte 2002. Im Laufe der Jahre gründete und übernahm das Unternehmen weitere Firmen und eröffnete neue Niederlassungen. Kurzum: Es wuchs.

Die positive Entwicklung ist laut Wittrock auch seinen Nachfolgern zu verdanken: Sohn Marcus, der vor etwa 21 Jahren in die Firma mit eingestiegen ist, und Schwiegersohn Oliver Herrmann. Die beiden würden das Unternehmen nicht nur fortführen, sondern weiterentwickeln. „Deswegen habe ich 90 Prozent meiner Geschäftsanteile an die Jungs übertragen“, sagt Wittrock. „Ich kann davon ausgehen, dass mein Lebenswerk über mehrere Generationen weitergeführt wird.“

Aus dem Tagesgeschäft hält sich der 77-Jährige inzwischen weitgehend raus. Er kümmert sich noch um die Finanzen und schaut an zwei Tagen pro Woche in der Firma vorbei. „Ich habe immer gesagt: Ich mache das so lange, wie es mir Spaß macht“, sagt der Seniorchef.

Zum 50. Geburtstag der Firma, zugleich sein 50. Arbeitsjubiläum, hat Wittrock eine besondere Überraschung bekommen. Eigentlich hätte es ein großes Fest geben sollen, aber aufgrund der Corona-Pandemie war das nicht möglich. Es blieb also bei einer Zusammenkunft im Familienkreis. Bei dieser rollte auf einmal ein 90-Tonnen-Jubiläums-Kran an, beschriftet mit dem Namen von Klaus Wittrock. „Ich musste mich umdrehen, und dann hörte ich Motorengeräusche“, erzählt der 77-Jährige. „Das war ein bewegender Moment.“

Mit Blick auf die vergangenen 50 Jahre sagt Wittrock: „Ich würde heute nicht viel anders machen.“ Er habe mehr Glück als Pech gehabt, insbesondere auch mit seinem Personal. „Ich hatte immer sehr gute Mitarbeiter!“

Von Katharina Schmidt