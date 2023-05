Can Rodenbostel aus Stuhr-Brinkum spielt im Erfolgsfilm „Das Lehrerzimmer“ mit

Von: Andreas Hapke

Würde liebend gerne weiter schauspielern: der 16-jährige Can Rodenbostel. © Andreas Hapke

Mit der Rolle als Ali im Erfolgsfilm „Das Lehrerzimmer“ ging für den Realschüler Can Rodenbostel ein Traum in Erfüllung. Nur allzu gerne würde der 16-Jährige eine Filmkarriere einschlagen. Für die Dreharbeiten sei er gerne morgens aufgestanden, sagt er. Für die Schule funktioniere das nicht so gut.

Brinkum – Das Drama „Das Lehrerzimmer“ über einen Konflikt in einer Schule ist zurzeit in aller Munde. Beim Deutschen Filmpreis wurde es kürzlich als bester Film mit der Goldenen Lola ausgezeichnet, einer der wichtigsten Filmpreise der Branche überhaupt. Hin und wieder huscht auch ein Junge aus Brinkum über die Leinwand. Es ist der heute 16-jährige Can Rodenbostel, der in dem Streifen die Rolle des Schülers Ali spielt.

„Ich mag es, in andere Rollen zu schlüpfen“

Der Film handelt von einer Pädagogin (Leonie Benesch), die eine Diebstahlserie an ihrer Schule aufklären möchte und dafür eine Kamera im Lehrerzimmer installiert. Im Vergleich zur omnipräsenten Benesch, die sich den Filmpreis als beste Hauptdarstellerin verdiente, hat Can eine überschaubare Einsatzzeit. Wie viel genau, vermag er auf Anhieb nicht zu sagen. „Ich bin aber häufiger zu sehen“, sagt er stolz.

Als die Schülerinnen und Schüler wegen der Diebstähle in der Klasse ihre Geldbörsen vorzeigen müssen, fällt der erste Verdacht auf Ali. „Ich hatte überdurchschnittlich viel Geld in meinem Portemonnaie“, erzählt Can und lacht. In einer weiteren Szene muss er mit seinen Eltern bei der Schulleiterin und der Klassenlehrerin zum Rapport. „Mein Sohn klaut nicht. Und wenn er klaut, breche ich ihm die Beine“, versichert der Film-Papa, bevor Can mal wieder eingeblendet wird. „An der Stelle sieht man, dass ich schockiert bin.“

Dass der Film mit dem Ursprungsverdacht ein gewisses Klischee bedient und Can vermutlich auch wegen seiner mütterlicherseits türkischen Abstammung ausgewählt wurde, findet der Jugendliche nicht tragisch: „Ich wusste ja, dass ich eine Rolle spiele. Dafür habe ich sogar meine Haare noch dunkler färben müssen“, berichtet er. „Ich mag es, in andere Rollen zu schlüpfen. Ich habe da Lust drauf.“

Casting schon im September 2021

Oma Heidi erinnert sich daran, wie Can schon mit sechs Jahren als Michael Jackson, Elvis Presley oder Modern Talking aufgetreten ist. „Der hat überhaupt keine Komplexe“, stellt sie fest.

„Ich wollte schon immer Schauspieler werden“, sagt der Neuntklässler des Realschulzweigs der KGS Brinkum. Er habe sich auch immer schon für Filme interessiert und kannte daher Leonie Benesch, zum Beispiel aus der Serie Babylon Berlin. „Und jetzt drehe ich mit ihr einen Film. Wie cool ist das denn?“, war nach eigener Auskunft seine Reaktion, als die Wahl auf ihn als Ali fiel.

Auf das Casting hatte ihn seine Großtante aus Berlin aufmerksam gemacht. Das Problem: „Wir waren zu dem Zeitpunkt im Türkei-Urlaub, aber der Regisseur (Ilker Catak) hat mich zur zweiten Runde eingeladen.“ Die sei bereits im September 2021 in Hamburg über die Bühne gegangen, erinnert sich Can. Er sei ziemlich nervös gewesen.

„Das hat in einem Lost Place stattgefunden. In einer alten Schule, die für den Film renoviert wurde.“ Ilker Catak habe einen Klassenlehrer gespielt und den Bewerbern Fragen gestellt. „Zum Beispiel ob er ein guter Lehrer wäre, wenn er uns für etwas demonstrieren lassen würde.“ Er habe etwas geantwortet, wisse aber nicht mehr genau was, sagt Can.

„Eine anspruchsvolle Produktion“

Ende Oktober, Anfang November 2021 hätten die Dreharbeiten begonnen. Ab da seien er und seine Familie bis zum Filmstart zur Verschwiegenheit verdonnert gewesen, berichtet Can. Seinen Freunden, die ihn immer wieder gelöchert hätten, habe er nur ganz grob erzählt, worum es in dem Film geht. „Keinen näheren Inhalt.“ Inzwischen habe er „Das Lehrerzimmer“ gemeinsam mit seiner Klasse im Kino gesehen. Viele fänden den Film schwierig, auch wegen des offenen Endes. „Ich habe den verstanden, weil ich mitgespielt und das Drehbuch gelesen habe“, sagt Can. Die Oma spricht von einer „sehr anspruchsvollen Produktion, anders als ,Manta Manta‘. Davon kann man sich nicht einfach so berieseln lassen.“

Für die Dreharbeiten hat Can nach eigener Auskunft 15, 16 Tage in der Schule gefehlt. Ermöglicht habe ihm das sein Klassenlehrer Frank Bank, der sofort ganz begeistert gewesen sei. „Ohne seine Unterstützung hätte es nicht geklappt“, sagt Mama Tuba Rodenbostel.

„Im siebten Schuljahr hatten wir Darstellendes Spiel. Das war vielleicht ein kleiner Baustein, der Can bewogen hat, in der Richtung weiterzudenken“, erinnert sich Bank. Er habe sich bei Schulleiter Mirko Truscelli für die Freistellung Cans eingesetzt und ziemlich viel Papier vollgeschrieben – was aber gar nicht hätte sein müssen. Wie er selbst habe auch Truscelli darin die Chance für Can Rodenbostel erkannt. Er freue sich, dass der Film jetzt so viele Preise abräume, sagt Bank. „Schüler bestehen ja nicht nur aus Noten, sie haben viel mehr Kompetenzen in sich. Und Can hat eben diese Kompetenz für das Schauspiel.“ Für die Mitschüler sei es auch toll, zu sehen, dass es jemanden aus ihren Reihen gebe, der im Kinofilm mitmache.

Premierenpublikum zum Lachen gebracht

Nur allzu gerne würde Can auf dieser Schiene weitermachen. „Ich hatte mich mal bei einer Agentur beworben, als der Film noch in Bearbeitung war. Aber die wollten mich nicht. Vielleicht habe ich jetzt bessere Chancen.“ Weil er Action-Filme möge, würde er zum Beispiel gerne mal einen Soldaten spielen, der mit seiner Truppe ums Überleben kämpft.

Und falls es nichts werden sollte mit der Filmkarriere? Dann könne er sich den Job seines Vaters Denis Rodenbostel vorstellen, der Autohändler sei. Oder er peile das Abitur an. In der Schule gefalle ihm Englisch am besten. Auch Geschichte, „da bin ich sehr gut“. Doch es habe ihm noch nie so viel Spaß gemacht, morgens aufzustehen, wie für die Dreharbeiten. „Für die Schule mache ich das nicht so gerne“, gibt Can zu. Dies hat er auch vor dem Premierenpublikum verkündet – und die Lacher auf seiner Seite gehabt.