Mit Abstand der beste Gottesdienst

Können die Menschen nicht in die Kirche kommen, kommt die Kirche zu den Menschen – und zwar mit dem Traktor. Das Konzept der Kirchengemeinde Stuhr für mehrere Messen am Heiligen Abend ging auf. Pastor Robert Vetter predigte im Freien von einem Anhänger herab, den Matthias Röpe mit seinem Trecker zu fünf Stationen zog. Die insgesamt rund 650 Besucher hätten die Abstandsregeln beachtet, lobt Pastor Vetter. Er betonte in seiner Predigt, dass die derzeitigen Umwälzungen durch die Pandemie am Ende auch Gutes mit sich bringen können. pe / Foto: Heinfried Husmann