Als Pianist bei Lesungen gefragt: Mit 16 Jahren ist der Stuhrer Simon Nguyen schon eine feste Größe

Von: Andreas Hapke

Sie stehen in Heiligenrode zum dritten Mal gemeinsam auf der Bühne: Nachwuchspianist Simon Jonathan Nguyen und Hobbyrezitator Juraj Sivulka. © Andreas Hapke

Zu einem festen Bestandteil bei Lesungen des Hobbyrezitators Juraj Sivulka ist inzwischen Nachwuchspianist Simon Jonathan Nguyen geworden. Der 16-jährige Schüler der KGS Moordeich ist auch dabei, wenn sich Sivulka am 17. Juni in der Heiligenroder Kirche mit Wilhelm Busch beschäftigt.

Moordeich / Heiligenrode – Hobbyrezitator Juraj Sivulka und Nachwuchspianist Simon Jonathan Nguyen ergänzen sich ganz hervorragend: Sivulka hat nach eigener Aussage keine Ahnung von Musik, Nguyen hat es nicht so mit dem Lesen. Es reicht ja, wenn die beiden bei gemeinsamen Auftritten ihren jeweiligen Job machen. Am Samstag, 17. Juni, 19 Uhr, ist es wieder so weit. In seiner Reihe „Stationen eines Lebens“ beschäftigt sich Sivulka in der Heiligenroder Klosterkirche mit Wilhelm Busch, begleitet vom 16-Jährigen am Klavier.

Als Erstklässler mit dem Klavierspiel begonnen

Zum dritten Mal stehen die beiden gemeinsam auf der Bühne. Zuvor ging es um Sivulkas eigenes Gedichtbändchen „Schatten der Liebe“, so auch beim Auftritt 2022 in der Heiligenroder Kirche. Das Klavier dort kennt Simon also schon. „Kann man mit arbeiten“, lautet die Bewertung des Zehntklässlers. Er besucht den Gymnasialzweig der KGS Moordeich.

Gelernt hat Simon das Klavierspiel in der Varreler Musikschule Con Anima bei Ute da Silva Robazza. Vor knapp zehn Jahren fing er dort an, als Erstklässler. Noch heute ist Robazza seine Lehrerin. Einmal pro Woche nehme er bei ihr Klavierunterricht, und auch ans heimische Instrument setze er sich hin und wieder mal, erzählt Nguyen. „Meine Eltern wollten, dass ich übe, weil es gut für die Bildung sei. Also habe ich es ausprobiert“, berichtet er von den Anfängen seines musikalischen Werdegangs.

Der Teenager spielt zudem Geige, mag Filmmusik und steht auf die Werke des französischen Komponisten Claude Debussy (1862-1918). Kein Wunder also, dass gleich mehrere seiner Stücke Eingang in die Setlist für das Heiligenroder Konzert gefunden haben, etwa „Arabesque“. Es sind aber auch aktuellere Songs zu hören. Als Beispiel nennt Nguyen „River flows in you“ des südkoreanischen Pianisten Yiruma aus dem Jahr 2021.

Lob des Rezitators für seinen Pianisten

Einmal pro Jahr gastiert Sivulka mit seiner Reihe „Stationen eines Lebens“ auch in der KGS-Mensa. Dann unterstützen ihn zahlreiche Schüler bei der Organisation und Umsetzung der Veranstaltung. Simon sei schon seit der fünften Klasse dabei gewesen, berichtet Sivulka. „Was er gespielt hat, hat mir so gut gefallen, dass ich ihn mal angesprochen habe: Kannst du mit deiner Musik eine ganze Abendveranstaltung füllen?“ Simon habe dies bejaht.

10 bis 14 Stücke steuert der junge Pianist zu der Lesung in Heiligenrode bei – je nachdem, ob zum Beispiel das erste Lied am Ende wiederholt wird, was laut Sivulka nicht ungewöhnlich sei.

Bei der Auswahl lässt der Deutschlehrer dem Schüler freie Hand. „Ich vertraue ihm blind“, sagt Sivulka. Simon bekomme lediglich das Manuskript der Lesung, „und ich muss mich um nichts mehr kümmern“. Dem Jungen gelinge es ganz hervorragend, die literarische Tonlage „richtig gut umzusetzen, aufzufangen oder zu verstärken“, lobt Sivulka seinen Pianisten. Der wiederum findet es „nicht schwierig, die Musik zusammenzustellen“. Da Busch überwiegend lustige Gedichte geschrieben habe, habe er entsprechend heitere Musik ausgesucht.

Im Beruf lieber Ingenieur als Musiker

So unbekümmert, wie er der Presse gegenübertritt, agiert Nguyen nach eigener Auskunft auch auf der Bühne. „Ich habe mich auch schon mal verspielt, aber das hatte nichts mit Nervosität zu tun“, sagte er. „Das geht eigentlich und ist mit der Erfahrung besser geworden.“

Für die Kleist-Lesung am 10. Februar 2024 in Syke hat der Teenager bereits zugesagt. Er könne sich auch eine Zusammenarbeit über dieses Datum hinaus vorstellen, sagt er. Sivulka hört das gerne: „Das ist sehr angenehm für mich. Denn wenn ein Musiker ausfällt, ist es schwer, adäquaten Ersatz zu finden.“ Dank Simon Nguyen und Bernhard Schencke, der ihn schon seit vielen Jahren bei seinen Lesungen begleitet, ist der Rezitator auf der sicheren Seite.

Trotz der Auftritte mit Sivulka verbringt Nguyen nach eigener Auskunft weniger Zeit mit Musik als früher. Gar keine Rolle spielen Klavier und Geige für seine berufliche Zukunft. Viel lieber wolle er später als Ingenieur sein Geld verdienen, weshalb er sich im Abi auf Naturwissenschaften konzentrieren werde. Für die Zusammenarbeit mit Sivulka muss das ja kein Hindernis sein.

Nguyens zweites Hobby ist übrigens der Fußball. Beim TV Stuhr übernimmt er in seinem Team als Rechtsverteidiger oder Sechser im Mittelfeld fast ausschließlich Defensivaufgaben. Am Klavier geht er deutlich offensiver zur Sache – manchmal. Wilhelm Busch jedenfalls bietet sich dafür an.