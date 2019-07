Uwe Ellmers hat seine eigene Jazz-Sendung auf Radio Weser TV

Am eigenen Schreibtisch produziert der Heiligenroder Uwe Ellmers seine Sendung „30 Minuten Jazz“.

Heiligenrode - Uwe Ellmers unterscheidet nur zwischen guter und schlechter Musik. Also darf man getrost davon ausgehen, dass seine eigenen Sendungen ausschließlich gute Musik beinhalten. Der Heiligenroder gestaltet seit geraumer Zeit sein eigenes Format „30 Minuten Jazz“, das jeden zweiten und vierten Montag im Monat bei Radio Weser TV im Kabelfernsehen auf Kanal 12 zu sehen ist. Wiederholungen laufen dienstags um 17.30 Uhr.

Entstanden ist die Idee während seiner Mitarbeit in der Medienwerkstatt Stuhr. „Da waren wir auch immer zum Stuhrer Jazzfest eingeladen“, berichtet Ellmers. Drei Jahre lang habe er die Veranstaltung für Henri Marquardts Sendung „Stuhr und Umzu – Das Magazin“ besucht aufgezeichnet. „Da treten richtig gute Leute auf. Die Bands sind super, das macht Spaß.“

Bei den mehrtägigen Veranstaltungen im Rathaus sei viel Material zusammengekommen. „Ich fand, dass es zu schade für eine einzige Sendug pro Jahr war. Da könnte man mehrere Beiträge draus machen“, sagt Ellmers. Also habe er Radio Weser TV ein Jazz-Format in HD-Qualität angeboten und dort offene Türen eingerannt.

Zurzeit bestückt er die „30 Minuten Jazz“ ausschließlich mit Ausschnitten aus mehreren Jahren Stuhrer Jazz-Fest. „Bei zwei, drei Bands kommen schon an einem Abend vier, fünf Sendungen zusammen“, rechnet er vor. Deshalb reiche sein aktueller Stoff noch bis ins kommende Jahr hinein. „Und dann steht schon das nächste Jazz-Fest vor der Tür.“

Ellmers kommt aus einer musikalischen Familie; der Großvater Orchesterchef der Bremer Philharmoniker, der Papa Sänger am Theater. Ellmers selbst war „in seinem früheren Leben“ ebenfalls Musiker. Als Frontmann sang er sogar in einer recht bekannten Band namens Express Limited.

„Wir haben zwei- bis dreimal pro Woche in einem Bunker geprobt und hatten Auftritte bei Veranstaltungen von der Größenordnung Hafenfest Bremerhaven“, erzählt Ellmers. Auch im Bremer Container, einer mobilen, regionalen Hörfunksendung von Radio Bremen, waren Ellmers & Co. mit ihrer Mischung aus „Rock und Pop zu hören. „Wir haben immer nur eigene Kompositionen gespielt“, sagt er. „Wir wollten die Musik machen, die uns gefällt.“ Anfang der 1990er-Jahre stieg er aus, weil die Arbeit in seiner Werbeagentur zunahm. „Außer mir sind alle noch aktiv.“

Ein Faible für Jazz habe er schon immer gehabt, erzählt Ellmers. „Da gibt es ganz wunderbare Stilrichtungen. Jazz ist die Mutter der Musik. Und gar nicht so weit weg von dem Rock, den wir gemacht haben. Da sehe ich verbindende Elemente.“

Einen Lieblingskünstler hat Ellmers nach eigener Auskunft nicht. Vielmehr habe er durch die Aufzeichnungen des Stuhrer Festivals einige Ausnahmekönner kennen gelernt – etwa den Trompeter Uli Beckerhoff, der im vergangenen Jahr gemeinsam mit weiteren Musikern ein Quartett gebildet hatte. „Wenn man solche Leute spielen sieht, juckt es einen tierisch in den Fingern, selbst wieder Musik zu machen“, sagt Ellmers. „Auch im Jazz-Segment.“

Seine Sendung nennt der 67-Jährige „noch ausbaufähig.“ Auf Dauer wolle er an seinem heimischen Rechner nicht nur die Aufzeichnungen der Auftritte verwerten, sondern auch Interviews einfließen lassen. Zum Beispiel mit Jens Schöwing, dem künstlerischen Leiter des Jazz-Fests. Moderieren möchte er „30 Minuten Jazz“ allerdings nicht. „Jens kündigt die Bands an, besser kann ich das gar nicht machen. Er hat einen tollen Humor und kennt die Künstler gut. Es wäre schade, wenn das wegfallen würde.“

Seine Vorfreude auf das nächste Stuhrer Jazz-Fest ist groß. „Vielleicht leiste ich mit dem Format einen Beitrag dazu, dass der eine oder andere Besucher zusätzlich reinschaut.“ Ellmers kann sich auch vorstellen, über den Tellerrand zu blicken und Veranstaltungen außerhalb Stuhrs zu filmen. Als Beispiel nennt er das Festival „Jazzahead“ in Bremen. „Das könnte man 2020 mal hingehen. In diesem Jahr habe ich es zeitlich leider nicht geschafft.“