Europawahl: Ministerpräsident Daniel Günther zu Gast in Stuhr

Stuhr - Von Lisa-Marie Rumann. „Anpacken statt rumschnacken“ war das Motto der Nord-CDU bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Jetzt will auch die CDU der Gemeinde Stuhr entsprechend handeln. Bei einer gemeinsamen Ansprache mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther am Mittwochabend im Bremer Tor riefen sie die Bürger zum Nutzen ihrer Stimme auf.

„Aber nicht nur die Europawahl steht am 26. Mai an“, erklärt CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Ralph Ahrens. Die Stuhrer können auch ihr Kreuz für die Wahl des neuen Bürgermeisters setzen: Frank Holle ist der CDU-Kandidat für das Amt. Rund 13 Jahre ist er bereits Bürgermeister der Samtgemeinde Tarmstedt und bewirbt sich nun für Stuhr.

Um die Verspätungszeit des Ministerpräsidenten zu füllen, ergriff Holle das Wort: „Europa? Das bringt doch viel zu viel Bürokratie mit sich“, beginnt er seine Begrüßung. Aber nein – man müsse sich nur lange genug mit der Thematik auseinandersetzen, meint er. Dann merke man, welche Fördertöpfe für wen bereitstehen. Also: „Nicht alles, was aus Europa kommt, ist schlecht“, sagt er. „Was hat uns Europa gebracht? Frieden.“

Er selbst habe eine persönliche Beziehung zum nördlichsten Bundesland. „Meine Frau und ich haben über acht Jahre in Kiel studiert und gelebt“, erzählt Holle zur Begrüßung von Günther. Auch sein ältester Sohn sei im Städtischen Krankenhaus Kiel zur Welt gekommen. Die direkte Parallele zu Günther ergibt sich durch Fußball. Holstein und THW sind die Vereine.

„Müssen respektvoller miteinander umgehen“

„Wir müssen respektvoller miteinander umgehen“, eröffnete Günther seine Ansprache. Und damit kommt er auf den politischen Teil des Abends zu sprechen. Respekt gegenüber anderen Parteien und Ideen zollen. „Andere Politiker haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen.“ Europa leide darunter, dass Parteien sich auf ihre Egoismen zurückziehen. Jungen Menschen solle man zeigen, dass „es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir in Frieden und Freiheit leben.“ Um Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen, brauche es junge Menschen in der Politik und Wählergemeinschaft.

Auch Tilman Kuban, CDU-Kandidat für Europa und Chef der Jungen Union, kam zu Wort. Er nennt die Europawahl eine Schicksalswahl. „Wir müssen zeigen, wo wir mit Europa hin wollen“, sagt Kuban. Er wolle sich an Zukunftsprojekten orientieren: Klimaschutz, Handels- und Verteidigungspolitik. „In den Bereichen sind wir in Deutschland ein Leitbild. All das schaffen wir nur, wenn wir zusammen arbeiten.“

Kommentar zum Thema

Von Lisa-Marie Rumann

Glückskeks auf Wahlkampftour

Der Ministerpräsident des Bundeslandes Schleswig-Holstein Daniel Günther kam zu Besuch in die Gemeinde Stuhr. Warum? Er ist auf Tour für den Europawahlkampf. Ja, das hat man bei seiner Rede auch gemerkt am vergangenen Mittwochabend. Aber was war der Inhalt?

Europa ist eine Gemeinschaft, an der man gemeinsamarbeiten müsse, Kompromisse finden, den anderen auch mal gewinnen lassen. Ja – das sind alles nette Ratschläge. Aber genauso gut könnten es auch Glückskeksfloskeln sein. Was genau bewegt denn die Bürger der Gemeinde Stuhr, ihr Kreuz an bestimmter Stelle zu setzen? Wenn er das weiß, sollte er nochmal zu Besuch kommen.