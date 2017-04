Minecraft, Pferde und Johnny Depp

Ferienkurs Grafitti

Moordeich - Von Andreas Hapke. „Make it bright“ – „Lass es strahlen“ – heißt das Unternehmen, für das der Oldenburger Künstler Jesse Himme arbeitet. Auf den Kreativkurs im Moordeicher Jugendtreff „No Moor“ trifft das gleich in zweifacher Hinsicht zu. Dort entstehen in der zweiten Ferienwoche lebhafte Bilder, hergestellt von Mädchen und Jungen, die sichtlich Spaß bei der Sache haben. Unter Anleitung von Himme üben sich die 11- bis 14-Jährigen im Gestalten von Graffiti. „Durch Freihandsprühen oder in Schablonentechnik entstehen Bilder, die den Jugendlichen sonst sicher nicht möglich gewesen wären“, sagt Himme. Die „Mehrlagentechnik“ mit mehreren Schablonen lasse Bilder „fast schon dreidimensional wirken“.