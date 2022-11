Keine Angst vor dem Computer: MGH Brinkum bietet PC-Einsteigerkurse für Senioren an

Von: Gregor Hühne

Werben für den Computerkurs für Senioren: Die Veranstalter: Holger Reuter (PC-Kursleiter) und Daniela Gräf (MGH-Leitung). © Gregor Hühne

Wie verschickte ich Nachrichten oder kaufe im Internet ein? Diese und mehr Fragen sollen in einem PC-Einsteigerkurs im MGH in Brinkum Senioren erläutert werden.

Brinkum – Oft bekommen Senioren einen Computer von Familienangehörigen geschenkt, der dann doch bloß in der Ecke rumsteht. Um die Berührungsängste abzubauen und einen praktikablen Umgang mit den Geräten zu erlernen, bietet das Mehr-Generationen-Haus (MGH) in Brinkum demnächst wieder einen PC-Einsteigerkurs für betagte Menschen an.

PC-Einsteigerkurse für Senioren: Im MGH Brinkum geht es um gesellschaftliche Teilhabe

Dabei geht es vor allem um gesellschaftliche Teilhabe, betont MGH-Leiterin Daniela Gräf. „Senioren, die vielleicht nicht mehr so beweglich sind, könnten mit ihren PCs mit ihren Enkeln kommunizieren oder im Internet Sachen bestellen.“ Die Leute sollen etwas lernen, aber sich auch gegenseitig kennenlernen können.

Zur großen Freude des MGH in Stuhr-Brinkum bietet sich Holger Reuter als ehrenamtlicher Kursleiter des PC-Kurses an. Der 65-jährige gebürtige Bremer, der seit dem 1. Oktober in Rente ist, ist seit 1986 wohnhaft in Varrel und gelernter Diplom-Ingenieur. Auf der Stuhrer 850-Jahr-Feier im September kam Holger Reuter mit Daniela Gräf ins Gespräch. Dort fragte er, wie und ob er helfen könne. „Ich wusste vorher nicht, dass es ein MGH gibt.“ Reuter wollte sich einbringen und tut das auch. Zunächst mit handwerklichen Tätigkeiten, dann kam das Thema Computer zur Sprache.

Kursanmeldung Der PC-Kurs startet am 17. November. An fünf Donnerstagen (außer am 24. Dezember) treffen sich die Teilnehmer zwischen 9.15 und 11 Uhr im MGH, Bremer Straße 9. Die Kosten betragen 49 Euro. Anmeldung direkt im MGH oder unter Telefon 0421 / 80609874.

Der IT-Experte, der 20 Jahre lang bei der Bremer Straßenbahn arbeitete, war nämlich als Fachgruppenleiter für Instandsetzung und Neubeschaffung von Schienenfahrzeugen zuständig. Aus der Erfahrung seiner ehemaligen Arbeit profitiere er nun im Umgang mit Menschen.

Computer-Kurs für Senioren: von der Suchmaschine bis zum Online-Banking

Für den PC-Kurs ist es Reuter wichtig, den Teilnehmern zu erklären, wie die technischen Geräte grundsätzlich funktionieren. Was ist eine Festplatte? Was ist eine Suchmaschine? Wie funktioniert Online-Banking? Wie bekomme ich eine Information? Das sind unter anderem Fragen, die beantwortet werden. „Es gibt eine Reihe von Themen in der Anwendung und Nutzung“, so Reuter.

PC-Kurse gibt es laut Daniela Gräf bereits seit rund zehn Jahren im MGH. Leider seien während der Pandemie viele Teilnehmer abgesprungen. Wegen der Corona-Maßnahmen waren viele Angebote verboten gewesen. Das soll sich nun ändern. Teilnehmer sollten aber einen eigenen Laptop oder Computer mitbringen, der das Betriebssystem Windows verwendet. Im Zweifel gebe es Leihgeräte, was bei der Anmeldung besprochen werde.

Im Kurskreis soll es Kaffee und Kuchen geben sowie Zeit für Pausen zum Klönen und Schnacken. „So heimelig wie möglich soll es werden“, sagt Daniela Gräf, damit sich alle Teilnehmer wohlfühlen und gerne kommen. Dabei gehe es auch darum, den Leuten die Berührungsängste zu nehmen und Hemmschwellen zu überwinden.

Zu Beginn des Kurses werden die Teilnehmer gebeten, Namensschilder aufstellen und ihre drei wichtigsten Fragen aufzuschreiben, die im Kurs aufgegriffen werden. Sollte das Interesse im Anschluss an den Einsteigerlehrgang noch nicht gestillt sein, könnte es weiterführende PC-Angebote geben, kündigen Holger Reuter und Daniela Gräf an. Darüber hinaus gibt es im MGH auch andere Angebote rund um die Themen Handy und Computer.