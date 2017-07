Wo „Messi“ und „Fritz“ zusammen Pizza essen

Fußball-Feriencamp in Seckenhausen

Seckenhausen - Durch den Speisesaal des Sport- und Gesundheitszentrums Seckenhausen dringt lautes Lachen und Schwatzen. 34 Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren, gekleidet in bunte Trikots und mit Sportschuhen an den Füßen, sitzen an den Tischen und lassen sich ihr Mittagessen schmecken: Pizza, serviert von den freiwilligen Helferinnen der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst.