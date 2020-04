Messestände in Würfelform

Cubus-Center in Groß Mackenstedt erweitert Büroflächen

+ Viel Platz im Cubus-Center: Jens Schriefer präsentiert eine Teilfläche des Obergeschosses für Büroarbeitsplätze und kleine Messestände (oben). Die Stände sind als vier mal vier Meter große Würfel angelegt (unten). FotoS: Jysch / Schriefer

Groß Mackenstedt - Von Rainer Jysch. Trotz aller unangenehmer Begleiterscheinungen, die das Coronavirus momentan für Menschen und Betriebe bereithält, blickt Jens Schriefer, Geschäftsführer der Firma Fenster&Türen-Welt in Groß Mackenstedt, kreativ in die Zukunft. Das mittelständische Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren mit dem Vertrieb von Fenstern und Türen bundesweit einen Namen gemacht und profitiert nach eigenen Angaben gerade jetzt auch vom Online-Handel.