Fachmesse „Haustechnik aktuell“ in Stuhr: Industrie drückt für die Energiewende aufs Tempo

Von: Andreas Hapke

Mehr darf die Firma Brötje aus Gründen des Patentrechts vom „WBS mit Kit 65“ (rechts) nicht zeigen: Peter Schröder erklärt die Kombination aus Gas-Brennwertwandkessel mit Vorrichtung für den nachträglichen Einbau einer Wärmepumpe. © Jantje Ehlers

Innovative Lösungen zur Bewältigung der Energiewende haben sich zahlreiche Unternehmen auf ihre Fahnen geschrieben, die bei der Fachmesse „Haustechnik aktuell“ ausstellen. Veranstalter Cordes & Graefe erwartet an zwei Tagen insgesamt 11000 Besucher an der Wulfhooper Straße.

Seckenhausen – Die zehnte Messe „Haustechnik aktuell“ des Haustechnik-Großhändlers Cordes & Graefe macht ihrem Namen alle Ehre. Sie könnte aktueller nicht sein. Vor dem Hintergrund des angedachten Heizungsgesetzes haben sich viele Aussteller auf Lösungen für die Energiewende konzentriert. Für Donnerstag und Freitag erwartet das Unternehmen rund 11 000 Besucher auf seinem Gelände an der Wulfhooper Straße in Seckenhausen. Es sind großteils Fachhandwerker, Planer und Architekten, die sich unter dem Motto „Was jetzt wichtig ist“ informieren wollen.

„PS in den Markt bringen“

Was wichtig ist, damit ab 2024 neu installierte Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, verkündet Geschäftsführer Michael Hardemann bei der Eröffnung der Fachmesse. „Dafür müssen wir im Profi-Netzwerk Lösungen mit Weitsicht finden. An Aufträgen wird es nicht mangeln – an von außen erzeugtem Druck auch nicht“, sagt Hardemann. Seiner Auskunft nach stellen rund 300 Industriepartner von Cordes & Graefe auf einer Fläche von mehr als 12 000 Quadratmetern neue Produkte und Serviceleistungen vor. „Wer, wenn nicht wir, die Partner in der Fachschiene, können PS in diesen Markt bringen?“

Durch die Reduzierung des Montageaufwands könnten zwei Handwerker die Wärmepumpe Home Cube von Sistems an zwei Tagen installieren, sagt Axel Rarbach. © Jantje Ehlers

Auf Geschwindigkeit setzt zum Beispiel die Firma Sistems aus Markt Schwaben. „Wenn wir bis 2045 klimaneutral sein wollen, dann schaffen wir das nicht mit der Zahl an Handwerkern, die wir haben“, erklärt Axel Rarbach, Head of Engineering bei Sistems. Seiner Firma gehe es um Schnelligkeit, um serielle Sanierung.

Den Home Cube, eine Wärmepumpe für Ein- und Zweifamilienhäuser, könnten zwei Handwerker innerhalb von zwei Tagen installieren. „Sonst braucht man dafür fünf bis acht Tage“, sagt Rarbach. Der Anschluss gelinge an fast allen Anlagen, die im Bestand verbaut sind, egal ob Gas, Öl oder Pellets. Laut Rarbach hat Sistems den Würfel auf Anfrage der Deutschen Energie-Agentur (Dena) entwickelt, und zwar zwischen 2022 und Ende März dieses Jahres. „Wir haben uns dabei nur an Komponenten aus unserem Portfolio bedient.“

Hybride Lösung für alte Gebäude

Noch gar nicht auf dem Markt ist das Produkt „WBS mit Kit 65“ der Firma Brötje aus Rastede. Die Technologie beinhaltet einen konventionellen Gas-Brennwertkessel und eine Vorrichtung, die den nachträglichen Einbau einer Wärmepumpe erlaubt. In dieser hybriden Lösung sieht die Firma laut Peter Schröder, Regionalverkaufsleiter Nord bei Brötje, die Antwort auf die Heizungsfrage bei alten Gebäuden. Für deren Energiebedarf sei die Wärmepumpe nicht das Allheilmittel. Den nachträglichen Einbau dieses regenerativen und „politisch gewollten“ Wärmeerzeugers erlaube die im Gesetz vorgesehene dreijährige Kulanzzeit. „Niemand hat heute 30 000 oder 40 000 Euro auf Tasche, um seine Heizung sofort auf Wärmepumpe umzustellen.“

Weitere Vorteile der Hybridlösung laut Schröder: „Wir können ohne Pufferspeicher arbeiten, was die Wärmepumpe immer fordert. Und alle Wärmeerzeuger haben denselben Regler.“ Auch bei dieser Technologie, welche die Firma aus Gründen des Patentrechts noch nicht im Detail präsentieren darf, spielt Geschwindigkeit eine Rolle: Bei der Nachrüstung könne der Handwerker innerhalb eines Tages die Wärmeerzeugung wiederherstellen. Ende des Jahres soll das Produkt erhältlich sein. Brötje wäre dann nach eigener Auskunft Marktführer.

Eröffnung der Fachmesse „Haustechnik aktuell“ im Catering-Zelt: Michael Hardemann, Geschäftsführer von Cordes & Graefe, freut sich auf ein Fachpublikum von insgesamt 11 000 Besuchern an zwei Tagen. © Jantje Ehlers

Für 90 Prozent der Gebäude gebe es bereits Lösungen für die Energiewende, stellt Erik Trümpler fest, bei Cordes & Graefe für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Am Stand der Firma Samsung lernen die Besucher eine Wärmepumpe kennen, die mit hohen Vorlauftemperaturen arbeitet. Dies sei vor allem bei Gebäuden mit älteren Heizkörpern wichtig, sagt Florian Hauch, Senior Sales Manager bei MFT Samsung.

Die Geräte der Serie EHS Mono HT Quiet ermöglichten, Wassertemperaturen bis zu 70 Grad darzustellen – sicher und ganzjährig bis minus 25 Grad sowie ohne Leistungsverluste. „Wir ziehen die Effizienz aus dem Kältemittel.“ Bis zu 95 Prozent der verbauten Komponenten seien von Samsung. „So haben wir seit Jahren eine ungebrochene Lieferfähigkeit.“

Heizungsbranche als „wesentlicher Schlüssel“ für die Energiewende

Bei all den Technologien zum Thema Energiewende kommen Produkte für die Badausstattung nicht zu kurz – wobei auch dort Nachhaltigkeit eine zunehmend größere Rolle spielt. Die Firma Vigour etwa will auf dem Markt mit Materialien wie Mineralwerkstoff für die Badewanne sowie Echtholz und ökologische Lacke für Spiegelschränke punkten. „Echte Trends und nachhaltige Lösungen reichen weit über die Heizungsbranche hinaus“, sagt Michael Hardemann. Dort liege zwar der „wesentliche Schlüssel. Vergessen aber wird dabei die Bedeutung des Wassers, unseres wichtigsten Lebensmittels und die damit verbundenen Möglichkeiten, Energie zu sparen. Auch im Bereich Sanitär bieten sich uns griffige Ansatzpunkte, um die Energiewende aktiv mitzugestalten.“

Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch bei der Badezimmerausstattung eine zunehmend größere Rolle. Philip Rings erklärt die Verwendung der Materialien in den Produkten der Firma Vigour. © Jantje Ehlers

Geht es nach Andreas Mattfeldt, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Osterholz-Verden, hätte auch den Regierungsverantwortlichen ein Messebesuch gut zu Gesicht gestanden. Speziell Wirtschaftsminister Robert Habeck, als dessen „Finanzminister“ sich Mattfeld bezeichnet (er ist Berichterstatter des Haushaltsausschusses für das Bundeswirtschaftsministerium, die Red.).

Den Austausch mit Praktikern jedenfalls habe er Habeck bereits vor einem Jahr ans Herz gelegt: „Setze dich mal mit Handwerkern zusammen, die dir sagen, was pragmatisch umzusetzen ist – statt mit heißer Nadel ein schwierig zu bewerkstelligendes Projekt zu stricken.“ Er könne nicht sagen, wann das Heizungsgesetz komme. Aber eines könne er versprechen: Sämtliche Eindrücke, die er in Seckenhausen von Handwerk und Industrie erhalte, werde er am Mittwoch mit Robert Habeck besprechen. Wohl auch mit dem Ziel, den „Monstergesetzentwurf runterzufahren“.