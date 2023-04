Die Messe der sympathischen Gesichter: 15. Brinkumer Frühjahrs- und Gewerbemarkt öffnet

+ © Rainer Jysch Schon vor der offiziellen Eröffnung hatten die geladenen Gäste am Freitag Gelegenheit, durch die drei Messezelte zu schlendern und sich von dem Angebot der örtlichen Aussteller zu überzeugen. © Rainer Jysch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Hapke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Vier Jahre nach dem letzten Frühjahrs- und Gewerbemarkt hat die Brinkumer Regionalmesse am Freitag wieder die Pforten geöffnet. Bis Sonntag präsentieren Gewerbe, Vereine und Institutionen ihre Produkte und Dienstleistungen auf einer Zeltfläche von 2400 Quadratmetern und einem üppigen Außengelände.

Brinkum – Beim Knax-Club der Kreissparkasse Syke hat sich die Prominenz besonders wohlgefühlt. Das Geldinstitut ist beim 15. Frühjahrs- und Gewerbemarkt in Brinkum vertreten, an seinem Stand dürfen sich kleine Besucher ihr Sparschwein selbst anmalen. Bürgermeister Stephan Korte, Landrat Cord Bockhop sowie Constantin von Kuczkowski von der Industrie- und Handelskammer (IHK) fühlten sich während ihres Rundgangs am Freitag auch dazu berufen. Der eine (Korte) verpasste seinem Schwein einen ausgeprägten Kussmund, der andere (Bockhop) farbige Eurozeichen, der Dritte (von Kuczkowski) widmete sein Schwein zum Zebra um.

Drinnen und draußen insgesamt 89 Stände vermarktet

Keine Frage: Die Stimmung war gelöst. Alle zur Eröffnung geladenen Gäste – dazu zählten Vertreter aus Politik, Verwaltung, den Vereinen sowie die Aussteller selbst – schienen dankbar, dass die Leistungsschau der örtlichen Wirtschaft nach der Absage 2022 nun endlich wieder stattfindet. Insgesamt haben die Marktmeister Jürgen Schmidt und Arne Budelmann 89 Stände vermarktet. Noch bis einschließlich Sonntag stellen sich auf dem Festplatz an der Bassumer Straße das Gewerbe sowie Vereine und Institutionen vor, das Ganze auf einer Zeltfläche von 2 400 Quadratmetern und einem üppigen Außengelände.

In die Zelte hätte noch der eine oder andere Beschicker mehr hineingepasst, ließ Lars Gudat, Vorsitzender der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big), durchblicken. Zu sehen ist davon aber nichts. Gefühlt kommt die Schau trotz 800 Quadratmetern weniger Platz in den Zelten so daher wie in den Vorjahren. Laut Gudat hatte sich die Big frühzeitig für die abgespeckte Variante entschieden, „um die Veranstaltung überhaupt stattfinden zu lassen. Wenn wir von Anfragen überrannt worden wären, hätten wir das modular noch anpassen können“.

+ Welches Schweinchen wird das schönste? Stephan Korte, Cord Bockhop und Constantin von Kuczkowski (v.l.) am Stand der Kreissparkasse. © Rainer Jysch

Eingangs hatte Gudat im Catering-Zelt angekündigt, dass die Absage der Veranstaltung im vergangenen Jahr – „mit der wir uns schwergetan hatten“ – keinen Einfluss auf den Drei-Jahres-Rhythmus haben werde. Ihren nächsten Frühjahrs- und Gewerbemarkt veranstalten die Interessengemeinschaften demnach 2026. „Ob hier oder woanders. Je nachdem, ob es dann ein Schwimmbad gibt.“ Hintergrund: Aktuell treibt die Gemeinde die Planungen für den Bau eines Hallenbads auf dem Festplatz voran. Bürgermeister Stephan Korte bot an, in drei Jahren zunächst gemeinsam anzubaden und dann zum Frühjahrsmarkt weiterzuziehen.

Bei der Leistungsschau 2019 befand sich Korte noch im Bürgermeisterwahlkampf. Trotzdem erinnere er sich noch an volle Flure und Gänge. „Es war eine einzige Schieberei.“ Bockhop hatte 2001 auf der Regionalmesse seinen Bürgermeisterwahlkampf geführt – auch er wurde Stuhrer Verwaltungschef. „Hier macht man Wahlkampf, weil hier trifft man jeden“, sagte Bockhop. Beide hoben den persönlichen Austausch beim Einkauf in den örtlichen Geschäften als Vorteil gegenüber dem Online-Handel hervor.

„Optimale Plattform für die heimische Wirtschaft“

Laut Korte demonstriert die Ausstellung wieder „eindrucksvoll das breite Angebotsspektrum, das vor Ort zur Verfügung steht. Sie bietet der heimischen Wirtschaft eine optimale Plattform, die Qualität ihrer heimischen Produkte, ihre Dienstleistungen und ihre Leistungsvielfalt persönlich zu präsentieren.“ Eine solche Veranstaltung ist nach Ansicht Kortes „immer noch das geeignete Mittel, um die hiesige Bevölkerung für sich zu interessieren und zu gewinnen“. Im Gegensatz zum Online-Handel „redet man direkt miteinander, wenn es Probleme gibt, und findet gemeinsam eine Lösung“. Zudem seien die kurzen Wege in Sachen Klimaschutz „Teil der dringenden Lösung, die wir heute brauchen“.

Bockhop wies darauf hin, dass man im Internet zwar Bilder und Texte sehe, aber kein Gesicht. „Doch Qualität hat ein Gesicht. Das zeigt sich hier an jedem Stand.“ Sein Rat an die Aussteller der Messe: „Versteckt euch nicht hinter dem Stand. Steht vor dem Stand. Holt die Leute rein. Das Gesicht wirkt. Und es sind sympathische Gesichter hier.“ Der Markt sei wunderbar. „Es gibt fast alles. Wir sind dankbar, dass wir als leistungsstarke Region gezeigt werden.“ Er hoffe, sagte Bockhop, dass die Aussteller nach der Schau nicht nur müde, sondern auch zufrieden abbauen.

+ Darf es ein Scheibchen Salami vom Hochlandrind sein? Züchter Bernhard Helmerichs (r.) bietet dies (v.l.) Stephan Korte, Cord Bockhop, Volker Meyer (CDU) und Lars Gudat an. © -

Nach den schwierigen Jahren der Pandemie sei es umso wichtiger, sich wieder seiner Stärken bewusst zu sein, sagte von Kuczkowski. „Wir alle sind bereit, diesen Service anzunehmen und auch zu bezahlen, denn das Internet kann das letztendlich nicht bieten in der Weise.“ Der IHK-Mann ging auch auf die hohe Inflationsrate ein. „Der private Konsum schwächelt. Und da hoffen wir, dass das Geld zumindest heute und vielleicht auch in der Zukunft doch wieder in den privaten Konsum fließt.“ Sich begegnen, austauschen, Interesse wecken, Lust auf mehr – dies sei das Angebot der Stunde. In Stuhr gebe es starke Werbegemeinschaften, die so etwas umsetzen könnten. Dies sei nicht selbstverständlich und auch nicht überall im Landkreis der Fall.

Der Frühjahrsmarkt ist am heutigen Samstag von 11 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Aussteller und ihre Gäste sind heute für 19.30 Uhr zur „After Work Party“ eingeladen.

Von Andreas Hapke