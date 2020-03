Messe für Chancen und Perspektiven

Stuhr - Von Andreas Hapke. Zum dritten Mal nach 2016 und 2018 lädt der Soziale Service der Gemeinde Stuhr für Samstag, 21. März, zu einem Tag der Begegnung ein. Die Veranstaltung in der Mena der KGS Brinkum am Brunnenweg ist diesmal als Messe für Ausbildung und Arbeit angelegt. Sie beginnt um 11 Uhr und dauert insgesamt fünf Stunden.

Wer ist überhaupt nach Stuhr gekommen? Darum ging es bei der Premiere der Veranstaltung vor vier Jahren. Die Willkommenskultur und das gegenseitige Kennenlernen standen im Mittelpunkt.

Zwei Jahre später legten die Organisatoren Wert auf den Spracherwerb für Geflüchtete sowie mögliche Wege in die Arbeit. Das Alltagsleben der Menschen in einem fremden Land rückte in den Fokus.

Daran knüpft die neue Auflage der Veranstaltung an, die der Soziale Service in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit als eine Messe für Ausbildung und Arbeit entwickelt hat. Es geht um Einstiegshilfen in und um Entscheidungshilfen für die berufliche Zukunft. Insbesondere sollen sich wieder Menschen mit Fluchtgeschichte angesprochen fühlen. Wer ist überhaupt für was zuständig? Die Besucher sollen einen Überblick über die Netzwerke erhalten, die bei der Suche nach einer Lehrstelle oder einem Arbeitsplatz maßgeblich vor Ort beteiligt sind. Und sie können bereits Kontakt zu örtlichen Unternehmen aufnehmen – entweder um ein Praktikum zu vereinbaren oder Voraussetzungen für einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu klären. Die Messe als niedrigschwelliges Angebot soll die Kontaktaufnahme erleichtern. Gleichzeitig könnten die Aussteller bei dieser Gelegenheit den Netzwerkgedanken weiterentwickeln.

Laut Fathma Atenhahn hat es im vergangenen Jahr eine umfangreiche Vorbereitung auf den Tag der Begegnung gegeben. Sie spricht von drei Bausteinen: ein Bewerbungstraining in Kooperation mit dem Flüchtlingsnetz Stuhr für Gruppen von bis zu 15 Teilnehmern an acht Terminen à zwei Stunden; eine Infoveranstaltung zum Thema Arbeits- und Ausbildungsmarktzugang für Geflüchtete; diverse Betriebsführungen für bislang 61 Frauen und Männer.

„Wir sind in Kleingruppen auf die Firmen zugegangen. Sie sind alle offen gewesen“, berichtet die Rathausmitarbeiterin. Die Teilnehmer besuchten die Seniorenresidenz Haus am Deichfluß, den Friseursalon „Gute Köpfe by Tanja“, den Online-Shop „Die Komplizin“ sowie Cordes & Gräfe, die Bäckerei Brüne Meyer und die Residenz-Gruppe „Haus Lerchenhof“. Diese Firmen sind auch am Tag der Begegnung präsent. Weitere Besichtigungen sind bei C&A Bremen, C&A Delmenhorst und Ikea geplant.

„Die Messe ist als zusätzliches Puzzleteil eines Ganzen“ zu verstehen“, sagt Atenhahn. Neben den genannten Betrieben sind unter anderem die Bundesanstalt für Arbeit, das Jobcenter und die Ausländerbehörde vertreten, ebenso die Volkshochschule, die Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege, das Mehrgenerationenhaus, die Berufsbildenden Schulen in Syke, die Arbeitsgruppe Fit in der Ausbildung (Fida), der Treffpunkt „Sie(h)da“, das Flüchtlingsnetz Stuhr, sowie weitere ehrenamtliche Netzwerke.

Laut Fathma Atenhahn stehen die Aussteller nach Schwerpunktthemen zusammen. Im Foyer der Mensa hänge ein Orientierungsplan aus, und in der Cafeteria stehe Verpflegung bereit.

In einem häufigeren als dem zweijährigen Rhythmus wäre die Veranstaltung wohl kaum möglich: Nach Auskunft Atenhans laufen die Vorbereitungen seit Mai vergangenen Jahres. In drei Arbeitstreffen hätten die Akteuere, die „im Kontext Ausbildung und Arbeit“ zu tun haben, das Paket für den 21. März geschnürt.

300 bis 400 Menschen kamen bei der Premiere in die KGS Brinkum, ähnlich viele waren es bei der Folgeveranstaltung. Auf eine ähnliche Resonanz hofft Fathma Atenhahn auch diesmal. Die beteiligten Bildungsträger würden über Mund-zu-Mund-Propaganda für den Tag der Begegnung werben.