Heiligenrode - Von Rainer Jysch. Im Sommer dieses Jahres jährt sich zum 25. Mal der Tag, an dem im Mühlenteich von Heiligenrode die fünfköpfige Figurengruppe als sehenswertes Wasserspiel aufgestellt wurde. Das Kunstwerk wurde 1995 von der damals 30-jährigen Stipendiatin Petra Förster aus glasierter Keramik geschaffen und konnte seinerzeit mithilfe von Sponsoren erworben werden.

In den Sommermonaten dient die fünfköpfige Personengruppe nun bereits seit einem Vierteljahrhundert als interessanter Blickfang für Spaziergänger und Besucher des Mühlenensembles. Jeweils im Spätherbst werden die nur aus Oberkörpern bestehenden Keramikfiguren von Mitarbeitern der Gemeinde abgebaut, gereinigt und samt Untergestell in der Grundschule Heiligenrode eingelagert. Soweit erforderlich, erfolgt dann auch eine technische Instandsetzung. „Das Kunstwerk ist auch nach 25 Jahren noch ziemlich wartungsfrei“, bestätigt Hayo Wilken vom Fachdienst Hoch-, Tief- und Landschaftsbau des Stuhrer Rathauses. Seit Anfang April befindet sich die Figurengruppe wieder im Wasser und es sprudelt aus Kopf, Brust, Mund, Nase und Ohren.

Am Ufer des Teichs informiert ein Schild über die Künstlerin und den Namen des Kunstwerkes. Der von ihr gewählte Titel für die Skulpturengruppe „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ erschließt sich dem Betrachter allerdings nicht auf den ersten Blick. „Der Titel hat eigentlich zwei Bedeutungen“, erklärt die Künstlerin im Gespräch mit dieser Zeitung. „Zum einen ist da die Mühle, in der ja früher das Mehl produziert wurde. Ausschlaggebend für meinen Ideenstrang waren die Mahlsteine und das Brot“, erklärt Petra Förster. „Zum anderen: Viele Menschen sind ja eher pragmatisch, nehmen die Kunst nicht so wichtig und sind mehr an materiellen Dingen interessiert“, beschreibt sie neben der Aufnahme von Nahrung die kulturelle, geistige Komponente des Titels.

Genauso wie Petra Förster auch bei ihren frühen Skulpturen Menschen aus ihrem persönlichen Umfeld als Modelle herangezogen hat, sind auch die Heiligenroder Figuren angelehnt an tatsächlich existierende Personen. „Man kann sie aber nicht wiedererkennen“, schildert die Künstlerin ihr Vorgehen. „Das sind alles Personen, mit denen ich mich damals umgeben hatte.“

So habe sie ihren damaligen Mitstipendiaten, den Maler Tom Otto, der bei seiner Arbeit viel Musik gehört hatte, mit aus den Ohren fließendem Wasser porträtiert. Auch eine Bildhauerin aus der Region ist dabei. „Anke ist so eine halbe Nixe geworden. Sie war damals auf der Suche nach verschiedenen Sinnmöglichkeiten. Daher kommt das Wasser bei dieser Figur aus der Fontanelle, oben aus dem Kopf“, begründet Förster. „Dann habe ich mich selber modelliert mit den Brüsten in der Hand. Da habe ich mich ein wenig an der Athena orientiert“, erklärt sie weiter. „Während meines Stipendiums in Stuhr waren mein Mann und meine beiden Kinder öfters zu Besuch. Da fühlte ich mich hin- und hergerissen zwischen Mutter, Frau und Künstlerin.“

Während ihrer Zeit in Heiligenrode von September 1994 bis August 1995 gab es mehrere Highlights, an die Petra Förster auch heute noch gerne zurückdenkt. „Ich erinnere mich sehr gut an Edgar Wöltje, den damaligen Kulturbeauftragten der Gemeinde, der sich unglaublich eingesetzt hatte und sehr zugewandt war. Auch an das Maifest unter dem geschmückten Maibaum auf der grünen Wiese und an den eisgekühlten Zitronenschnaps, zu dem ich von den Frauen, darunter auch Nachbarin Elfriede, eingeladen worden war. Das war eine sehr gesellige, lustige Runde.“ Auch der Butterkuchen, der vom Heimatverein gelegentlich im Backhaus hergestellt wurde, ist bei Petra Förster in guter Erinnerung geblieben.

Zur Jubiläumsfeier „30 Jahre Künstlerstätte Heiligenrode“ im September 2019 war Petra Förster zuletzt in Stuhr. Auch bei einigen Ausstellungseröffnungen ihrer Künstler-Kollegen war sie in der Vergangenheit von ihrem Wohnort Braunschweig besuchsweise nach Heiligenrode zurückgekehrt.

Neben ihrem Lehrauftrag für Keramische Plastik an der Universität in Hannover befasst sich Förster heute mit der Herstellung von Figuren aus rohem, ungebranntem Ton. „Die asiatische Technik stammt aus dem Himalaya“, sagt sie. Augenblicklich schreibt Förster eine Dissertation zu dieser völlig anderen Art von Kunst.

Zudem hat sie vor zehn Jahren damit begonnen, Lehmstatuen als Auftragsarbeiten für Buddhistische Zentren in Braunschweig, Wien und Orten in Osteuropa herzustellen.

An dieser neuen Stilrichtung und ihrem Interesse am Buddhismus ist ihr Aufenthalt in Heiligenrode nicht ganz unschuldig, wie Petra Förster berichtet. Gleich zu Beginn ihres Stipendiums in der Künstlerstätte habe sie rein zufällig ein benachbarter Zen-Meister zu spannenden Meditations-Kursen eingeladen. So begann sie in Heiligenrode westlichen Zen zu praktizieren: Sitzen, rezitieren, Tee trinken, gehen. „Hinterher waren meine Sinne geschärft und ich war hellwach.“