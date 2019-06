Mensch gegen Maschine: Ein Interview mit Hirnforscher Henning Beck

Auf dem Arbeitsmarkt drohen Maschinen, die Menschen zu verdrängen. Doch ist das wirklich eine Drohung? Angst muss niemand haben, ist Hirnforscher Henning Beck überzeugt. Ein Gespräch zur Zukunft der Arbeit im Vorfeld der Vertreterversammlung der Volksbank Syke, wo er zu diesem Thema am Dienstag referierte.

Was für Vorteile haben Maschinen gegenüber dem menschlichen Gehirn?

Maschinen arbeiten effizient und vergessen nichts. Sie sind unter Druck belastbar und ermüden nicht. Sie können Muster in großen Datenmengen erfassen und Routinetätigkeiten viel schneller durchführen. Kurzum: Sie sind immer besser, wenn die Regeln definiert sind und das Ergebnis gut gemessen werden kann.

Und was kann der Mensch besser?

Menschen verstehen, was sie tun. Sie können Dinge in neue Zusammenhänge stellen und kreativ die Regeln brechen, statt sie nur zu befolgen. Menschen können sehr viel besser mit anderen Menschen kommunizieren, Pläne schmieden, die Zukunft planen. Wir sind also immer dann im Vorteil, wenn die Rahmenbedingungen unklar sind oder sich ändern.

Die technischen Möglichkeiten entwickeln sich rasant. Was denken Sie: Wird der Mensch den von ihm erschaffenen Maschinen und Algorithmen überlegen bleiben?

Selbstverständlich – solange wir nur von den Technologien reden, die wir jetzt kennen und die auch für die Zukunft absehbar sind. Im Grunde gibt es bis heute keine „künstliche Intelligenz“, sondern bloß Verbesserungen in der Mustererkennung durch Algorithmen. Doch wirkliche Grenzen überschritten oder kreativ Regeln gebrochen, das haben Computersysteme bis heute nicht. Geschwindigkeit ist übrigens nicht alles im Leben. Wenn ich super schnell auf die Zugspitze klettern kann, war das ja auch nicht der Beginn der Reise zum Mars, sondern ist das Ende der Reise. Computersysteme, wie wir sie jetzt kennen, werden unweigerlich an Grenzen stoßen.

Welche Chancen und Gefahren birgt künstliche Intelligenz?

Künstliche Intelligenz (also sich selbst optimierende Computersysteme) wird dort eingesetzt werden müssen, wo große Datenmengen anfallen und Menschen dadurch überfordert sind. Die Bahn überlegt beispielsweise, den Fahrplan in Deutschland großflächig umzustellen – ein klassisches Problem für solche Künstliche Intelligenz.

Gefahren erwachsen nicht aus der Künstlichen Intelligenz selbst, sondern aus dem Umgang mit ihr: Wenn man ihr zu leichtgläubig vertraut und Entscheidungen nicht hinterfragt (zum Beispiel wenn Algorithmen über Therapien von Krebskranken „entscheiden“) oder sie in Bereichen einsetzt, in denen Menschen Verantwortung zu übernehmen haben (zum Beispiel bei autonomen Waffen).

Schon jetzt ersetzen Roboter in vielen Betrieben menschliche Arbeitskraft. Inwieweit wird künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt verändern?

Jede Arbeit, die von einer Maschine übernommen wird, ist erst mal ein Gewinn für den Menschen. Denn das bedeutet auch, dass unmenschliche Arbeitskraft endlich automatisiert wurde. Menschen sind schließlich nicht dafür gemacht, stumpfsinnig über Stunden immer dasselbe zu tun. Natürlich werden sich Arbeitsfelder ändern, Berufe verschwinden und neue entstehen. Doch wenn die Versprechen der IT-Industrie stimmen, wird das insgesamt nicht zu weniger, sondern zu mehr Arbeit, zu neuen Produkten und Services führen. Jeder, der dann sein Gehirn aktiv nutzt, im Team arbeiten kann, plant, entwickelt oder mit Menschen kommuniziert, wird dann mehr zu tun haben, als jemals zuvor.