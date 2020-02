Melancholie und überbordende Lebenslust

Mischung des Festivals Irish Spring soll am 21. März auf Gut Varrel den Winterblues vertreiben

+ Vor Jahren eine Entdeckung des Festivals, jetzt gefeierte Stars: Die Band Connla steht für moderne Folkmusik aus Nordirland. Foto: Venice Peach

Varrel - Von Andreas Hapke. Irish Spring gilt als das wichtigste Frühlingsfestival irischer Folkmusik in Deutschland. Das macht sich in Stuhr bei den Besucherzahlen bemerkbar. Nach Auskunft der Kulturabteilung war die Veranstaltung in der Varreler Gutsscheune in den vergangenen Jahren mit 450 Folkfreunden durchweg ausverkauft. Das mag auch mit den übrigen Standorten der Festivaltour zusammenhängen: Wer Stuhr am Samstag, 21. März, 20 Uhr, verpasst, muss schon die knapp 100 Kilometer bis ins ostfriesische Filsum auf sich nehmen. Die übrigen 32 Veranstaltungsorte sind noch wesentlich weiter entfernt und befinden sich hauptsächlich im Süden Deutschlands.