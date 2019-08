Ein E-Sport-Verein für Stuhr: Mehr als nur Zocken

Große E-Sport-Events locken zahlreiche Besucher an.

Stuhr - Es hat alles mit einem C64 Amiga angefangen. „Das war so eine Tastatur, die man an den Fernseher anschließen konnte.“ Und im Jahr 1995 hat Sascha Templin sich seinen ersten PC gekauft, von den 2000 DM, die er bei seiner Konfirmation bekommen hat. Danach war sein Schicksal besiegelt, erzählt der 38-Jährige. Beruflich ist er Programmierer, und privat – neben fünffachem Vater – E-Sportler, oder zumindest auf dem Weg dahin.

Bei E-Sport handelt es sich nicht um Tennis mit der Wii oder einen E-Bike-Parcours, sondern um Wettkämpfe zwischen Menschen, jedoch unter der Nutzung von Computerspielen. Im Fall von Templin ist das in erster Linie der Ego-Shooter Counter-Strike (CS). „Ich habe 1999 direkt damit angefangen, als das rauskam. Das war zu der Zeit der heiße Scheiß“, erzählt er lächelnd.

Das Spiel hätte von Anfang an eine super Story gehabt. Diese entwickelte sich mit den Jahren weiter, wurde immer besser, meint Templin. Damals habe auch das Spielen über ein Netzwerk angefangen. Also die Möglichkeit, im Internet gegen andere Leute zu zocken. Es hätten sich sogenannte Clans gebildet. Heißt: Spieler haben sich zusammen getan, übers Netzwerk verabredet und sind online gegen eine andere Gruppe angetreten. „Dann hieß es ,ihr gegen uns’.“

Große Ligen gab es damals zwar nicht, aber es war der Anfang des E-Sports. Bereits 2000 wurde die ESL (Electronic Sports League) gegründet, die inzwischen riesig sei. Heutzutage gebe es viele Ligen, und riesige Turniere, bei denen die besten Spieler Millionen verdienten. Das seien dann aber wirklich Profis, die acht Stunden am Tag übten und damit ihren Lebensunterhalt verdienten. „Ich glaube, in Deutschland gibt es so 50 Teams, die davon leben können."

Doch die E-Sportler seien vor allem in Asien hoch anerkannt. „Bei einer WM hat mal Korea mitgespielt, und da hat der Staat extra den besten E-Sportler aus dem Land dahin geschickt, damit er die Fußballer motiviert“, erzählt Templin. Dort hätte der E-Sport einen anderen Stellenwert, werde wirklich als Sport anerkannt, anders als oft in Deutschland.

Für den 38-Jährigen bedeutet Sport, dass es sich um einen Wettkampf handelt und man sich mit anderen misst, egal, ob man dabei durch Wasser schwimmt, über eine Rennbahn flitzt oder eben vor einem Bildschirm sitzt. Außerdem fordere etwa CS schnelles Reaktionsvermögen und hohe Konzentration. Es seien taktische Spiele und somit handele es sich um Sport.

Während des Spiels sprechen die Teilnehmer miteinander. „Aber nicht über Privates“, erzählt Templin. Da halte man sich bedeckt. „Man stellt sich vor und los geht es.“ Einige zockten alleine, das sei nicht Sinn der Sache, findet er. Bei ihm stehe der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund.

Templin entspannt sich beim Spielen. Obwohl es anstrengend sei, sich konzentrieren zu müssen, um keine Fehler zu begehen. „Ich lasse alles andere um mich herum in dem Moment los.“ Es gebe auch wütende Spieler, erzählt er. Die fangen an, zu beleidigen oder werden aggressiv, wenn sie daneben schießen. „Darauf habe ich keine Lust. Das ist unsportlich.“ Solch ein Verhalten sei möglicherweise die Folge aus falschem Umgang mit Spielen. Er betont, dass er eine Altersgrenze bei Ego-Shootern für sinnvoll hält und Eltern darauf achten sollten, was und wie viel ihre Kinder spielen.

Templin hat zwar derzeit einen Club, mit dem er regelmäßig spielt, er möchte aber einen E-Sport-Verein gründen. Das könne man sich im Grunde so ähnlich vorstellen, wie einen Handballverein. „Es gibt feste Trainings, da muss man hinkommen“, erklärt er die Idee. Hinkommen heißt in diesem Fall virtuell. An den Wochenenden stehen richtige Matches gegen andere Gruppen an.

Er betont, dass er sich über Gamer aus der Region freuen würde, richtige Treffen schön wären. Außerdem sei er nicht auf ein Spiel festgelegt, sondern offen für Vorschläge. Es spiele keine Rolle, ob es sich um Männer, Frauen, Jugendliche, Kinder oder Rentner handelt. E-Sport könne jeder betreiben. Bisher hat es sich für Templin als schwierig entpuppt, lokal Leute zu finden, die mitmachen möchten. Vor allem, weil es ihm nicht nur um ein bisschen Zocken geht, sondern er den Sport ernst nimmst. Da reiche nicht die Just-For-Fun-Einstellung. Eine gewisse Ernsthaftigkeit sollte gegeben sein. Dennoch verspricht Templin sich nicht direkt großen Erfolg. So etwas nehme Zeit in Anspruch, damit man sich aufeinander einspielen und eine Taktik entwickeln kann. „Mir ist jemand, der nicht so gut, aber dafür ruhig spielt, lieber, als jemand der total sauer wird.“ Es sei wichtig, verlieren zu können.

