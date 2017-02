Mehr Platz für das Herz-Kreislauf-Training

Brinkum - Von Andreas Hapke. Die Gesundheitssparte im FTSV Jahn Brinkum ist eine Erfolgsgeschichte. Jüngster Beweis ist der Anbau ans Fitnesszentrum „BoVital“ an der Langen Straße. Der ungefähr 70 Quadratmeter große Raum ist dem Bedarf an zusätzlichen Geräten für das Cardiotraining geschuldet. Die Eröffnung ist für Sonnabend und Sonntag, 22. und 23. April, vorgesehen.

Laut Architekt Thomas Bode sollte das kein Problem sein. „Das Wetter im Januar hat den Rohbau zwar ein bisschen blockiert. Doch unser Ziel ist es, bis Ostern durch zu sein.“ Läuft ab jetzt alles nach Plan, ist das Gebäude bis Anfang März dicht. Mitte März kommt der Estrich an die Reihe, Anfang April folgt die Elektroinstallation.

Bis zu zwölf „neue und innovative“ Geräte für das Herz-Kreislauf-Training kann der FTSV nach Auskunft seiner Kassenwartin Elke Gärtner in dem Anbau unterbringen. Bei den Mitgliedern habe ein Laufband ganz oben auf der Wunschliste gestanden, „obwohl wir die Tartanbahn vor der Tür haben“. Der Cardioraum werde die Wartezeiten an den Geräten deutlich reduzieren.

Anbau statt Mobilbauten

Erste Überlegungen zielten darauf ab, die zusätzlichen Kapazitäten in Form von Mobilbauten zur Verfügung zu stellen. Doch laut Bode ist der Stahlrahmenbau genauso teuer und bietet sogar mehr Platz. In den Containern wären es nur 55 Quadratmeter gewesen.

Die Anfänge der Gesundheitssparte beim FTSV gehen auf einige wenige Kurse an der Bassumer Straße zurück. Dafür hatten die Schützen dem Verein 1994 einen Teil ihres Clubheims verpachtet, das heutige Tanz- und Gesundheitszentrum. „Das platzte schnell aus allen Nähten“, erinnert sich Elke Gärtner. Nur bedingt konnte der FTSV dem steigenden Bedarf gerecht werden. Also musste ein eigenes Gebäude für den Gesundheitssport her, das 2001 eröffnete. Zuschüsse, Eigenkapital und ein verbürgtes Darlehen der Gemeinde flossen in das über 15 Jahre finanzierte Fitnesszentrum „BoVital“. Seit dem vergangenen Jahr ist das seinerzeit 1,6 Millionen Mark teure Projekt abbezahlt – ein günstiger Zeitpunkt, um räumlich nachzulegen.

Zuschüsse des Kreisportbunds und der Gemeinde gesichert

Der Anbau schlägt mit insgesamt 119.000 Euro zu Buche, wobei der Verein mit einem Eigenanteil von 55.000 Euro im Boot sitzt. Außerdem kann er sich auf Zuschüsse des Kreisportbunds in Höhe von 30.000 Euro und der Gemeinde in Höhe von 15 000 Euro verlassen. Erst in der vergangenen Woche hat der Ausschuss für Jugend, Freizeit und Kultur diese Förderung einstimmig empfohlen. Der Verwaltungsausschuss dürfte sich diesem Votum morgen anschließen.

800 Frauen und Männer, schätzt Elke Gärtner, nehmen inzwischen die FTSV-Angebote im Gesundheitssport wahr, „eher mehr“. Sie verteilen sich auf mehr als 50 Präventions- und Rehabilitationskurse.

Mit der Erweiterung stehen dafür rund 800 Quadratmeter an den Standorten Langenstraße und Bassumer Straße zur Verfügung.

In welcher Form der FTSV Jahn sein neues Projekt einweiht, steht laut Ulrike Weber, unter anderem Übungsleiterin Gesundheitssport Rehabilitation, noch nicht fest. „Aber es wird ein Programm geben.“