Mehr Personal für die Kitas: Stuhr feilt an Konzept für Fachkräfte

Von: Andreas Hapke

Gerechte Bildungs- und Lebenschancen für alle Kinder möchte die SPD mit ihrem Antrag schaffen. © Axel Heimken / dpa

Per Antrag möchte die SPD-Fraktion von der Verwaltung prüfen lassen, ob die Vorschläge ihres Positionspapiers zu einer Verbesserung der personellen Lage in den Stuhrer Kitas führen könnte. Das Rathaus arbeitet nach eigener Auskunft an einem „eigenen Aus- und Fortbildungskonzept für Fachkräfte“.

Stuhr – Mit der Suche nach Fachkräften für die kommunalen Kindertagesstätten ist das Stuhrer Rathaus nahezu pausenlos beschäftigt. Das Thema treibt nun auch die SPD-Fraktion um. Per Antrag fordert sie die Verwaltung auf, „nach neuen Wegen zu suchen, um ausreichend Personal für den Kita-Bereich zu akquirieren“. Zunächst dürfte sich der Ausschuss für Jugend, Freizeit, Kultur und Soziales in seiner November-Sitzung mit dem Ansinnen der Sozialdemokraten befassen.

In ihrem Antrag schlägt die SPD einen bunten Strauß an Maßnahmen vor, die nach Auskunft ihrer Fraktionsvorsitzenden Susanne Cohrs im Wesentlichen auf ein im Sommer erarbeitetes Positionspapier zurückgehen.

Demnach möchte die Fraktion wissen, ob Rathausmitarbeiter die Leitungs- und Erziehungskräfte bei Verwaltungsaufgaben entlasten könnten – und ob Früh- und Spätdienste auch durch fachlich geeignete Sozialassistenten zu leisten wären. Die Eignung und Befähigung sei im Einzelfall zu prüfen. Zudem schlägt die SPD vor, ehemalige und in andere Berufe abgewanderte Erzieherinnen und Erzieher anzusprechen und abzuklopfen, ob und unter welchen Voraussetzungen sie eventuell wieder in den Dienst zurückkehren würden.

SPD regt finanzielle Anreize an

Im Wettbewerb mit anderen Kommunen könnten auch finanzielle Anreize den Ausschlag geben. Deshalb regt die SPD an, dies gemeinsam mit Gewerkschaften und Personalräten im Rahmen der tariflichen Möglichkeiten auszuloten. Steuerfreie Sonderzahlungen etwa seien im Entlastungspaket der Bundesregierung mit bis zu 3 000 Euro vorgesehen.

Zusätzlich zu ihrem Positionspapier haben die Sozialdemokraten eine Idee aus Weyhe aufgenommen. Weil eine duale Ausbildung im Erzieherberuf in Niedersachsen nicht die Regel ist, wurde die Gemeinde aktiv. Zwölf junge Frauen und Männer haben im Sommer eine Sozialassistenz- oder Erzieher-Ausbildung begonnen, die aus drei Tagen Kita-Arbeit und zwei Tagen Berufsschule besteht. Unterm Strich steht ein schnellerer Berufsabschluss. „Unter welchen Voraussetzungen kann die Ausbildung unserer Erziehungskräfte in den Kitas der Gemeinde dahingehend verändert werden, um zunächst eine praxisorientierte Ausbildung zur Sozialassistenz zu absolvieren und dann anschließend eine berufsbegleitende Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin zu durchlaufen?“, möchte die SPD wissen. Der Weyher Vorstoß sei auch die Initialzündung für den Antrag zum jetzigen Zeitpunkt gewesen, sagt Susanne Cohrs.

Anfang Februar hatte Bürgermeister Stephan Korte angekündigt, dass die Gemeinde das Thema „in Bälde“ konzeptioneller angehen wolle. Entsprechende Ideen seien gesammelt und würden bald der Öffentlichkeit vorgestellt. Was ist daraus geworden? Auf Nachfrage erklärte Fachdienstleiterin Ann-Kathrin Dannemann, dass die Verwaltung aktuell „an einem eigenen Aus- und Fortbildungskonzept für Fachkräfte für unsere Kindertagesstätten“ arbeite. Es solle die „schulischen Ausbildungsplätze des Landkreises, die leider nicht ausreichen, ergänzen“. Das Weyher Modell sei eine von vielen Überlegungen.

„Die Attraktivität des Berufs erhöhen“

„Letztendlich muss es aber auch darum gehen, die Attraktivität des Berufs zu erhöhen und gut zu kommunizieren“, sagt Dannemann. „Unsere Kitas sind bestens ausgestattet und modernisiert. Auch dies ist ein wichtiger Faktor, um potenzielle sozialpädagogische Fachkräfte von uns zu überzeugen.“

Was den Personalmangel angeht, hat sich die Lage in Stuhr etwas entspannt. Noch im Februar hatte Mike Langhans, Fachdienstleiter Zentrale Dienste, von 20 Vakanzen gesprochen (Köpfe, keine Vollzeitstellen). Laut Dannemann war die Kommune nach den Sommerferien „in der komfortablen Lage, alle Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte besetzt zu haben. Vakant waren zu diesem Zeitpunkt lediglich zwei Stellen, die erst ab Anfang 2023 zu besetzen sind“.

Diese gute Personalsituation habe im August einen Dämpfer erhalten, da durch Schwangerschaften sowie langfristige Erkrankungen und berufliche Veränderungen kurzfristig neue Vakanzen entstanden seien. Derzeit fehlten insgesamt acht Erzieherinnen und Sozialassistentinnen (ebenfalls Köpfe, keine Stellen). Zudem suche die Gemeinde zwei Förder- und Unterstützungskräfte. Die Stelle einer Kita-Leitung sei ebenfalls befristet neu zu besetzen, sagt Dannemann.

Kommune hofft erneut auf gute Bewerberlage

Ihrer Auskunft nach werden die offenen Stellen aktuell ausgeschrieben oder befinden sich bereits im Auswahlverfahren. Noch hätten keine Gespräche stattgefunden. Die Kommune hoffe wie vor Beginn des Kita-Jahres auf eine gute Bewerberlage.

Wegen des Personal- und Fachkräftemangels musste die Verwaltung für das Kita-Jahr 2022/23 in acht Gruppen die Betreuungszeiten reduzieren, womit diese Gruppen nicht mehr ganztags geöffnet sind. Damit kann Stuhr in seinen Kitas zurzeit nur noch insgesamt zwölf Ganztagsgruppen anbieten.

„Mit früher Bildung und Betreuung wollen wir in Stuhr für alle Kinder – unabhängig von finanziellem Status, Herkunft oder Handicap – die Basis für gerechte Bildungs- und Lebenschancen schaffen“, begründet die SPD ihren Antrag. So sei insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – ganz besonders für Alleinerziehende – zu verbessern.

„Dafür müssen aber genügend Betreuungsplätze mit ausreichend Fachpersonal zur Verfügung stehen und die Qualität der vorhandenen Plätze konzeptionell weiterentwickelt werden.“