Mehr Geld für Sportstätten und Übungsleiter

Landtag bietet finanzielle Sicherheit, erwartet vom Kreissportbund jedoch Beitragserhöhung

+ Ehrung für Herwald Kloppe (4.v.l.): Der Vorstand des Kreissportbundes mit (v.l.) Sara Finke, Axel Knoerig, Peter Schnabel, Cornelia Bockhop-Lohmeier, Wilhelm Köster, Uwe Drecktrah und Inge Schmidt-Grabia zeichnete den 95-Jährigen mit dem Ehrenteller aus. Foto: Büntemeyer

Landkreis – Der Vorsitzende des Kreissportbundes Diepholz, Peter Schnabel, dankte beim Neujahrsempfang im Gasthaus Zur Post in Neubruchhausen zahlreichen Menschen aus dem Landkreis Diepholz für ihr Engagement für den Sport. Sie alle hätten dazu beigetragen, auch andere für sportliche Hobbys zu begeistern. Die Früchte dieser ehrenamtlichen Arbeit zeigen sich demnächst wieder, wenn bei der Sportgala in Diepholz die in Zusammenarbeit mit der Kreiszeitung ermittelten Sportler des Jahres ausgezeichnet werden.