Stuhr in Zahlen, Daten und Fakten

Stuhr - Von Andreas Hapke. „Zahlen, Daten, Fakten“ heißt ein kleiner Flyer, den die Gemeinde Stuhr alljährlich herausbringt. Er enthält Informationen von A wie Altersstruktur der Bevölkerung bis Z wie Zahl der kulturellen Einrichtungen. Vor allem aber spiegelt das Heftchen die Entwicklung der Kommune wider - erst recht, wenn man es mit dem ersten Faltblatt aus dem Jahr 2003 vergleicht.

Vor 16 Jahren hatte die Gemeinde 31 933 Einwohner, heute sind es 33 526, wobei die neuesten Zahlen des Landesamtes für Statistik von Ende 2017 datieren. Zeitliche Verzögerungen gibt es auch bei anderen Datenerhebungen, dies betrifft aber ebenso den Flyer von 2003.

Der Bevölkerungszuwachs macht sich bei den Kindertagesstätten bemerkbar: Acht kommunale Einrichtungen waren es damals, zwölf sind es heute. Die Zahl der Kitas in freier Trägerschaft hat sich um zwei auf vier verdoppelt.

Nach Auskunft von Stadtplaner Christian Strauß ist das Areal „Neuer Weg“ mit der Drechslerstraße und dem Korbmacherweg das größte Wohngebiet, das die Gemeinde in den vergangenen 16 Jahren umgesetzt hat. Das Mitte der 1990er-Jahre entwickelte Briseck lief laut Bürgermeister Niels Thomsen auch erst nach 2003 voll. Hinzu kamen kleinere Wohngebiete wie die Bäckergasse in Fahrenhorst.

+ Das größte Gewerbegebiet, das in Stuhr in den vergangenen 16 Jahren entstanden ist, ist Brinkum-Süd an der Diepholzer Straße. Fotos: Hapke

Die wirtschaftlichen Eckdaten haben sich ebenfalls stark verändert. Laut Bundesagentur für Arbeit (Stand Ende Juni 2017) kommt Stuhr auf 14 217 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, 12 111 waren es vor 16 Jahren. Im selben Zeitraum hat die Zahl der Einpendler von 9 612 auf 11 342 zugenommen, die der Auspendler von 8 426 auf 10 294. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 2,9 Prozent (2003: 7,5 Prozent). Der Bestand an Gewerbeflächen beläuft sich auf 40,2 Hektar, zwölf Hektar mehr als 2003.

Welche Zahlen der Flyer in 16 Jahren ausweist, vermag niemand vorherzusagen, voraussichtliche Entwicklungen aber schon. Nach Auskunft Thomsens kann sich die Ausweisung von Gewerbeflächen nicht mehr in dem bisherigen Tempo vollziehen, auch wenn sich einige Politiker des konservativen Spektrums genau das wünschen. Die Konkurrenz der unterschiedlichen Nutzungen um die verfügbaren Flächen sei groß, sagt Thomsen. Wachstum geschehe nicht nur über Versiegelung, sondern funktioniere auch im Bestand - etwa indem die Gemeinde das Baurecht ändere, wenn sich ein Betrieb erweitern wolle.

Die Verknappung der Flächen bilden die Flyer ebenfalls ab: Die Planungsreserve für Gewerbeareale ist von 100 Hektar im Jahr 2003 auf 23 Hektar geschrumpft, die in der Vermarktung befindliche Fläche von 23 auf einen Hektar.

+ Nachverdichtung ist der Trend beim Schaffen von Wohnraum, Beispiel Blockener Straße.

Ähnliches gilt für die Wohnbebauung. Ein Gebiet in der Größenordnung „Neuer Weg“ zeichne sich nicht ab, sagt Stadtplaner Strauß. Für ihn und Thomsen geht der Trend vom Neubaugebiet hin zur Nachverdichtung. Sichtbar ist das zurzeit gegenüber des Rathauses an der Blockener Straße, wo ein Mehrfamilienhaus ein wesentlich kleineres Gebäude ersetzt - auch zum Ärger manch eines Nachbarn, wie am Montag beim Dämmerschoppen der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen zu hören war.

Die gesundheitliche Versorgung hat sich allen Unkenrufen zum Trotz nicht verschlechtert. In Stuhr sind elf Allgemeinmediziner, 15 Fach- und 22 Zahnärzte angesiedelt, ebenso neun Apotheken, eine Sozialstation und sieben private ambulante Pflegedienste. Das sind ein Facharzt, zwölf Zahnärzte und vier Pflegedienste mehr als vor 16 Jahren. Zudem befindet sich die Praxisklinik Brinkum im Bau.

Die Zunahme bei den Pflegediensten hängt mit der veränderten Altersstruktur zusammen. Ein Vergleich mit 2003 hinkt geringfügig, da die Gemeinde seinerzeit schon die 65-Jährigen zur älteren Bevölkerungsgruppe gerechnet hat. Doch wenn der Anteil der Ü-65-Jährigen damals 16,9 Prozent betrug und heute 23,57 Prozent der Bewohner über 66 Jahre alt sind, heißt das nichts anderes als: Mehr als 23,57 Prozent haben die 65 Jahre überschritten, eine deutliche Steigerung innerhalb von 16 Jahren. Auch deshalb gibt es jetzt vier Seniorenwohn- und Pflegeheime (2003: drei) sowie vier private Seniorenbetreuungen (2016: eine).

In Stuhr hat aber auch der Anteil an Kindern bis sechs Jahren zugelegt, von 6,1 auf 6,21 Prozent. Der Anteil der 7- bis 18-Jährigen hat nur geringfügig von 11,6 auf 11,27 abgenommen. Aus diesem Grund ist bei den Kitas noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Politik und Verwaltung gehen davon aus, dass noch eine oder zwei Einrichtungen gebaut werden müssen. Eine weitere Schule soll ebenfalls her.

Wie immer sich die Gemeinde bis 2035 entwickelt: Darüber befindet die Politik in (zurzeit) fünf Fachausschüssen. 2003 waren es noch neun.