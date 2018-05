Mehr als 4.000 Euro für Pro Dem

Große Freude bei Pro Dem in Brinkum: Durch eine Spende der Firma Richter Gabelstapler in Stuhrbaum wird demnächst eine farbenfrohe Markise die Terrasse vor dem Senioren-Gruppenraum in Brinkum zieren. Von links: Lilja Helms, Dagmar Heidtmann (Pro Dem), Anna-Lena Harms, Victoria Lorek (Richter Gabelstapler) sowie Pro Dems erster Vorsitzender Frithjof Troue.

© Jysch