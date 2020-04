Mehr als 1 000 kleine Botschaften

Bunte Botschaften: Mehr als 1000 solcher Steine sind mittlerweile in Stuhr zu finden. Seit wenigen Tagen gibt es auch eine Hoffnungskette direkt unter der Fotoausstellung an der Klosterkirche in Heiligenrode. Fotos: Jantje Ehlers, Kirchengemeinde Heiligenrode (unten Rechts) und Marika Timpe (oben rechts)

Stuhr - Von Katharina Schmidt. Sie fallen ins Auge: die drei Hoffnungsketten aus bunt bemalten Steinen, die derzeit in der Steller Heide, im Biotop in Moordeich und an der Kirche in Heiligenrode zu finden sind. Fröhliche Bilder, liebe Wünsche und hoffnungsvolle Botschaften reihen sich dort aneinander – Stein für Stein, Meter für Meter. Täglich kommen neue Steine hinzu.

Die Facebook-Gruppe „Stuhr Rocks“ steckt hinter der Aktion. Das Prinzip ist simpel: Jeder, der mag, kann Steine bemalen und dazulegen. So werden die Ketten immer länger. Durch das Biotop (nahe Parkplatz Erlenstraße) schlängeln sich bereits um die 1 000 Steine. In der Steller Heide sind es rund 600. Die Kette an der Klosterkirche in Heiligenrode gibt es erst seit vergangenem Freitag. Aber auch sie setzt sich bereits aus mehr als 100 „Gliedern“ zusammen.

„Es ist toll, dass die Ketten schon so lang geworden sind“, erzählt Kristina Davis. Sie hat Gruppe „Stuhr Rocks“ vor etwas mehr als einem Jahr gegründet. Normalerweise bemalen die Mitglieder Steine und legen sie irgendwo in Stuhr aus. Wer einen findet, nimmt ihn mit, macht ein Foto für die Facebook-Gruppe und legt den Stein anschließend wieder aus. Auch behalten ist eigentlich erlaubt. Doch in Zeiten von Corona ist vieles anders.

Einige Leute fassen laut Davis derzeit keine bemalten Steine an, um zu vermeiden, in Kontakt mit Viren zu kommen. „Am Anfang war es bei uns auch ein großes Thema, ob wir ein Auslegeverbot beschließen wollen“, so die Gruppengründerin.

Da kam die Idee mit den Hoffnungsketten grade recht. Elke Waßmann hatte sie aufgeschnappt. Sie unterstützt Kristina Davis zusammen mit Michaela Schnelle bei der Leitung der Gruppe. Als Waßmann von ähnlichen Aktionen in anderen Orten erfuhr, kam ihr der Gedanke, dass das Ganze auch für Stuhr eine schöne Idee wäre. Bei der Kette bleiben die Steine liegen. Wer vorbeikommt, kann sich am Anblick erfreuen und gute Laune tanken – komplett kontaktlos.

Kurzerhand legte Kristina Davis die ersten Steine in der Steller Heide aus. Zudem hängte sie ein Schild auf, auf dem sie die Aktion erklärte. „Wir waren sehr motiviert“, erzählt sie. „Doch die ersten paar Tage waren enttäuschend.“ Trotz des Schildes seien viele Steine verschwunden. „Wir haben überlegt, ob wir überhaupt noch weitermachen sollen.“

Aber die Frauen haben nicht aufgegeben. Die Hoffnungskette in der Steller Heide wurde länger, und schließlich kamen die anderen beiden Ketten hinzu.

Besonders hübsche Steine werden nach wie vor manchmal herausgepickt, aber das kommt laut Davis immer seltener vor. Alles in allem sei die Aktion ein großer Erfolg. Die Steine würden vielen Menschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern – in einer Zeit, wo es vielleicht nicht immer so einfach sei, einen Grund zum Lachen zu finden.

Elke Waßmann, Kristina Davis und Michaela Schnelle sehen jeden Tag nach den Hoffnungsketten. Davis hat ein besonderes Auge auf die Steine in der Steller Heide, da sie in der Nähe wohnt. „Mittlerweile ist die Kette so lang geworden, dass mein Vierjähriger nicht mehr alle Steine zählen kann“, sagt sie und schmunzelt. Am Anfang sei der tägliche Besuch der Hoffnungssteine eine gute Zählübung für den Kleinen gewesen.

Was mit den kunterbunten Steinen passiert, wenn die Krise überstanden ist, steht noch nicht fest. Vielleicht könne man das Ganze mit einer Aktion für den guten Zweck verbinden, überlegt Davis.

Die Facebook-Gruppe „Stuhr Rocks“ zählt mittlerweile fast 2 500 Mitglieder. Ob sie damit gerechnet hat, dass die Gruppe so schnell so groß werden würde? „Nein, definitiv nicht!“, sagt Davis. „Am Anfang war es nur eine kleine Idee.“

Mitmachen:

Jeder, der mag, kann selbst Steine bemalen und die Stuhrer Hoffnungsketten somit erweitern. Nichts müsse kompliziert oder perfekt sein, ermuntert „Stuhr Rocks“-Gründerin Kristina Davis. Ein einfaches Herz zum Beispiel könne Passanten schon ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Davis empfiehlt, die Steine mit Acrylfarben zu bemalen und am Ende mit lösungsmittelfreiem Klarlack zu versiegeln, um sie vor der Witterung zu schützen. Lackierte Steine könnten zudem abgewaschen werden. ks

