Medizinische Fachangestellte ‒ Ausbildungsberuf fast ohne Männer

Von: Rainer Jysch

Marvin Groskurth (20) lernt in Brinkum den Beruf des Medizinischen Fachangestellten (MFA). Ein Beruf, der vorwiegend von Frauen ausgeübt wird. © Rainer Jysch

Marvin Groskurth macht eine Ausbildung zum Medizinischen Fachangestellten. Unter den Arzthelfern gibt es nahezu keine Männer, doch für Groskurth ist es der Traumberuf.



Stuhr – Wenn Marvin Groskurth (20) an den Beginn seiner Ausbildung zum Medizinischen Fachangestellten (MFA) zurückdenkt, schwirren ihm heute noch viele Fachbegriffe und neue Eindrücke im Kopf herum. „Man wird am Anfang mit viel Wissen überschüttet“, erinnert er sich. Seit August 2022 ist der 20-Jährige in der Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis von Axel Stoll und Waleed Ahmad in Stuhr-Brinkum als Auszubildender tätig.

Im Kreis von neun anderen MFA, alles weibliche Kolleginnen, erlernt er einen Beruf, der bisher stark von Frauen dominiert wird. In einem Internetportal ist er auf die freie Stelle in der Brinkumer Praxis gestoßen. Fast ein Jahr vor Beginn der Ausbildung hatte er sich um einen Ausbildungsplatz bemüht.

Marvin Groskurth: „Eine medizinische Ausbildung war schon immer mein Berufswunsch.“

„Ich wurde hier sehr gut aufgenommen“, freut sich der Auszubildende, der in Bremen-Kattenturm wohnt. Die mögliche Ausbildung in einem Krankenhaus kam für ihn nicht in Frage. „Der Kontakt zu den Patienten ist mir wichtig“, sagt er.

Seine Mutter ist als Medizinische Fachangestellte bei einem Bremer Augenarzt tätig. „Eine medizinische Ausbildung war schon immer mein Berufswunsch“, berichtet der junge Mann, der bereits als Schüler beim sogenannten Zukunftstag Einblicke in seinen Beruf bei einem Bremer Urologen sammeln konnte. Als 16-Jähriger hatte er dort sein Schulpraktikum absolviert. Zusammen mit der dreijährigen Lehrzeit arbeitet er jetzt auf das Fachabitur hin, das er im Sommer 2025 zu erreichen plant.

Ausbildung: Medizinische Fachangestellte in Niedersachsen und dem Bezirk Diepholz Zum Stichtag 31. Dezember 2021 war der Ausbildungsberuf Medizinische Fachangestellte/Medizinischer Fachangestellter (MFA) der viertbeliebteste Ausbildungsberuf in Niedersachsen. Das geht aus einer Übersicht des Landesamtes für Statistik hervor.

4626 von landesweit 131 166 Auszubildenden bedeutenden einen Anteil von 3,5 Prozent an allen Ausbildungen.

4533 Frauen lernten zum Stichtag den Beruf. Sie machen 98 Prozent der Azubis aus. Unter den 20 am stärksten besetzten Berufen, ist bei Frauen keiner so populär wie der der MFA. Jede zehnte Frau beginnt diese Ausbildung. Anders sieht es bei den Männern aus. Nur jeder Tausendste von ihnen entscheidet sich, MFA zu werden. Für 2021 bedeutet das insgesamt nur 93 Auszubildende. Seit 2020 haben im Bezirk Diepholz der Ärztekammer Niedersachsen – nicht identisch mit den Kreisgrenzen – 75 Personen ihre MFA-Ausbildung begonnen. 2020 waren es 28, 2021 zählte die Ärztekammer 21 Azubis und im vergangenen Jahr noch einmal 26 – es handelt sich ausnamslos um Frauen.

Zweimal pro Woche drückt Marvin Groskurth in der Berufsschule in Delmenhorst die Schulbank. „Bei mir in der Klasse und in einer Parallelklasse sind noch jeweils ein junger Mann, das andere sind alles junge Frauen“, berichtet er von dem Geschlechterverhältnis in seinem Lehrberuf. „Es ist schon klar, dass eher Frauen diesen Beruf ausüben, aber es gibt im Grunde keine Differenzierung. Bei dem eigentlichen Männerberuf des Mechatronikers gibt es ja inzwischen auch viele Frauen, die diesen Beruf anstreben“, sagt Groskurth. „Ich sehe das hier genauso.“

Lange Zeit wollte Marvin Groskurth Rettungssanitäter werden. Auch dafür hatte er sich auf Stellen beworben, sich aber aufgrund der eher regelmäßigen Arbeitszeiten, für eine Arztpraxis ohne Wochenenddienste entschieden. Wenn er nicht in der Berufsschule ist, beginnt sein Arbeitstag in der Praxis um 7 Uhr morgens. Am Mittwoch und Freitag ist er nur den halben Tag tätig. 38,5 Stunden pro Woche kommen so zusammen. „Ich habe schon als Schüler nebenbei Zeitungen ausgetragen und Botendienste für eine Apotheke erledigt“, erzählt er von praktischen Erfahrungen, die ein frühes Aufstehen erfordern. „Ich arbeite gerne“, fasst er zusammen. „Und hier in der Praxis gibt es immer genug zu tun.“

Die Ärztekammer Niedersachsen wirbt um mehr Männer in der Ausbildung

Der Unterricht in der Schule und die praktische Ausbildung richten sich nach einem Rahmenlernplan. Der Kontakt zu den Patienten gehört dazu. „Ich schreibe das EKG, prüfe die Lungenfunktion, erledige die Blutdruckmessung und trage die Werte in die elektronische Patientenakte ein“, beschreibt Groskurth Teile der praktischen Ausbildung. Auch der Telefondienst an der Anmeldung und die Vergabe von Arztterminen gehören dazu. „Am besten gefällt mir das diagnostische Arbeiten am Patienten“, hebt er hervor.

„Wichtig ist für mich, dass wir ein gutes Klima im Team haben und der persönliche Zusammenhalt funktioniert.“ Das sei in seiner Ausbildungspraxis definitiv der Fall.

Würde er einem Freund seine Berufswahl empfehlen? „Wenn man sich wirklich für die Medizin interessiert, wäre es auf jeden Fall eine Überlegung wert, in diesen Beruf zu gehen“, antwortet Marvin Groskurth. „Das ist eine gute Sache“, meint der 20-Jährige.

„Scharfes Auge, ruhige Hand, großes Herz?“ steht auf einem Plakat, mit dem die Ärztekammer Niedersachsen aktuell MFA-Azubis für die Praxen in Niedersachsen sucht. Neben dem Schriftzug prangt – wie selbstverständlich – das Foto eines lachenden jungen Mannes.