„Medienkompetenz von Geburt an Thema“

Stuhr - Von Andreas Hapke. In der Reihe Werkstatt Erziehung spricht der Medienpädagoge Markus Gerstmann am Donnerstag, 29. August, über „Medienkompetenz im Grundschulalter“. Beginn im Lesecafé der Bibliothek in Brinkum, Jupiterstraße 1, ist um 19.30 Uhr. Die Kreiszeitung hat sich vorab mit Gerstmann unterhalten.

Herr Gerstmann, an welche Eltern wenden Sie sich mit Ihrem Vortrag? Schon an die der Erstklässler?

Ja, das ist schon von Geburt an ein Thema, etwa wenn Eltern ihren Nachwuchs mit dem Smartphone fotografieren. Die Kleinen sehen, wie wir agieren, ahmen uns nach, da haben wir eine Vorbildfunktion. Außerdem bekommen viele Kinder schon sehr früh ein Handy, sei es als Spielzeug oder als Babysitter.

Ab wann sollten Kinder denn ein Smartphone bekommen?

Aus meiner Sicht ist das erst zum Übergang in die weiterführende Schule notwendig. Dann haben die Kinder Freunde, die weiter weg wohnen. Mit Smartphone ist die Kommunikation leichter. Und manche haben einen längeren Schulweg, da trägt das Gerät zur Sicherheit bei.

Kümmern sich Eltern von Grundschulkindern schon um Medienkompetenz?

Eltern sehen Medienkompetenz als Herausforderung, aber häufig nicht als ihre Aufgabe. Viele denken: Das lernt mein Kind schon in der Schule. Das ist oft nicht der Fall. Und vielen Eltern ist nicht bewusst, dass die Kinder ihr Verhalten auch in Bezug auf Mediennutzung beobachten. Was bieten wir den Kindern selbst an? Dieses Bewusstsein gilt es zu schärfen.

Was sind denn die Themen in der Grundschule? Doch sicher nicht Cybermobbing oder Urheberrechte.

Da die Kinder erst noch nicht schreiben können, geht es um Spiele, Fotos und Videos. Doch schon beim Thema Foto können Kinder in jungen Jahren lernen, „nein“ zu sagen. Jede Person hat ein Recht auf sein eigenes Bild. Ich muss nicht fotografiert werden, wenn es mir unangenehm ist. Darüber sollten sich auch Eltern nicht hinwegsetzen. Wir hatten zwar schon Übergriffe in Whatsapp-Gruppen von Zweitklässlern. Doch Vorsatz schließe ich da aus. Empathie und Moralvorstellungen entwickeln sich erst in der Pubertät. Von Cybermobbing spricht man ohnehin erst ab einem Zeitraum von drei Monaten.

Welche Hilfestellung dürfen Eltern durch Ihren Vortrag erwarten?

Sie bekommen Lust auf Erziehung ihrer Kinder in Bezug auf die Nutzung digitaler Medien. Diese darf man nicht verteufeln. Ich zeige auf, dass man das Ganze sehen muss, den Sucht- und den Lustfaktor. Kinder dürfen durch das Smartphone nicht aus ihrem Alltag gezogen werden.

Wie können Eltern ihre Kinder konkret bei der Nutzung digitaler Medien begleiten?

Sie haben auch hier die Aufgabe, Grenzen zu setzen. Kinder wollen alles ausprobieren. Deshalb müssen wir ihnen auch Lust machen auf andere spannende Sachen, gemeinsam Hobbys mit ihnen entwickeln wie Sport oder Basteln. Gut ist, wenn die Kinder digitale Medien im Wohnzimmer und in der Küche nutzen. Dort können die Eltern das verfolgen und sich einschalten, wenn der Nachwuchs genug gespielt hat. Manchmal reicht es, wenn die Eltern sehen, wie es den Kindern gerade geht, um unterstützend einzugreifen.

An den Schulen hat Medienkompetenz Einzug in den Unterricht erhalten, oft unter dem Stichwort Prävention. Was können Schulen (noch) besser machen als bisher?

An Schulen sind digitale Medien immer noch etwas Besonderes. Dabei sind sie Werkzeuge, um den Alltag zu gestalten. Eine Lehrerin könnte jeden Tag aufs Neue überlegen, wie sie Inhalte vermittelt. Mit welchen Mitteln, auch digitalen, unterstütze ich den Inhalt? Sie könnte auch mehr auf die Lebenswelt der Schüler eingehen. Wenn ein Kind erzählt, dass es das ganze Wochenende gedaddelt hat, dann greift sie das auf: Was fasziniert dich daran? War das ein gutes Wochenende? Oder kann man bei schönem Wetter nicht raus an den See gehen? Lehrer könnten mit den Kindern über die Möglichkeiten der digitalen Welt reden, aber auch über Alternativen. Und das nicht nur innerhalb von Präventionsarbeit.

Müssen Sie bald schon im Kindergarten tätig werden?

Tatsächlich ist eine Kollegin mit dem Thema beschäftigt. Auch dort kann man digitale Medien einsetzen, etwa Geräusche aufnehmen und ein Quiz draus machen. Die Entwicklung ist so, dass wir früher von siebten und achten Klassen angefragt wurden, in den vergangenen fünf Jahren verstärkt von Grundschulen.

Sollten Eltern auch mal einen Blick auf die von Ihnen verantwortete Seite jugendinfo.de werfen?

Nein, die ist wirklich nur für Jugendliche. Eltern empfehle ich klicksafe.de.