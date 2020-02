Material für Flächenbrände angeschafft

„Unser Übungsplatz auf dem hinteren Teil des Dorfplatzes bleibt erhalten“, hat Ortsbrandmeister Jens Kleemeyer gute Nachrichten zum Auftakt der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Fahrenhorst mitgebracht. Dank der Gemeinde Stuhr konnte die Einsatzabteilung viel Material für Großschadenslagen anschaffen, insbesondere für Flächenbrände, so Kleemeyer weiter.

Fahrenhorst - Die 52 Aktiven verfügen zudem über einen neuen Anhänger, der 2019 in Dienst gestellt wurde. 20 Einsätze konnten gut bewältigt werden. Größere Brände habe man bei einem Ferienhausbrand in Ristedt und bei den Flächenbränden in Neukrug und im Goldenstedter Moor erfolgreich bekämpft.

Viele Lehrgänge wurden absolviert, und man habe sich an vielen Übungsdiensten sowie Sonderdiensten Atemschutz beteiligt. Hartmut Specht, Abschnittsleiter Nord, überbrachte Grüße des Kreisfeuerwehrverbandes, verbunden mit Anerkennung für außergewöhnliche ehrenamtliche Leistungen im Dienste der Allgemeinheit.

„Die Einsatzarten werden sich im Zeichen des Klimawandels verändern“, so Specht weiter. Großschadenslagen wie Stürme, Starkregen und Flächenbrände würden zunehmen. Es gebe einige Vorhaben auf Landkreisebene, wie die geplante Zentralisierung des Atemschutzpools, die in diesem Jahr vorangetrieben würden. Die neue Software Lunasoft für den Einsatzleitwagen sei in Fahrenhorst bereits installiert und könne fortan gut genutzt werden.

Im Verlauf der Versammlung nahm Specht einige Ehrungen und Beförderungen vor, darunter zwei Ehrungen für 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Hartmut Martens, Fachdienstleiter der Gemeinde Stuhr, überbrachte den Dank von Politik und Verwaltung für die große Einsatzbereitschaft der Fahrenhorster Wehr. „Wir sind immer für die Feuerwehr da“, signalisierte Martens die Fortführung der guten Kooperation mit der Gemeinde.

Von einer sehr guten Entwicklung konnte der stellvertretende Fahrenhorster Jugendfeuerwehrwart Mike Obuch berichten. Die Kinder und Jugendlichen seien mit viel Engagement dabei und die Mitgliederentwicklung konstant gut. Mit „110 Mitgliedern, darunter 28 Mädchen“ in den Stuhrer Jugendfeuerwehren ist laut Gemeindejugendfeuerwehrwart Cord Tinnemeyer in 2019 der bisherige Höchststand erreicht worden. Vorfreude herrsche schon auf das Jugendfeuerwehrlager im Sommer in Cornau.

„Wo steht unsere Feuerwehr in 20 Jahren?“ Dies soll in einem von der Gemeinde Stuhr in Auftrag gegebenen Feuerwehrbedarfsplan begutachtet werden, so Gemeindebrandmeister Michael Kalusche. Dazu würden bereits Erhebungen in der Gemeinde durchgeführt.

Hinzu käme die Einführung der digitalen Alarmierung, die nötigen Pager seien bereits vorhanden und würden für den Einsatz programmiert. Zum Ende ihrer Probezeit wurde Natalie Berg einstimmig und mit Beifall in die Feuerwehr Fahrenhorst aufgenommen. „Sie hat ihren Dienst vorbildlich geleistet“, freute sich Ortsbrandmeister Kleemeyer über eine weitere Frau in den Reihen seiner Ortsfeuerwehr.